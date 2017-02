Lokalsport: Tigers fehlt der Captain

U17-Basketballerinnen der TG Neuss müssen auf Katrin Kriener verzichten. Von Dirk Sitterle

Aus der in der Gruppe Nordwest verbrachten Vorrunde nehmen die U17-Basketballerinnen der TG Neuss vier Punkte mit in die Abstiegsrunde Nord. Das ergibt Rang vier, der den Junior Tigers am Ende der Play-Downs automatisch eine weitere Saison in der Bundesliga bescheren würde, denn nur die beiden Letztplatzierten der sechs Mannschaften starken Gruppe steigen ab und müssen in die Qualifikation für die Spielzeit 2017/18.

Zwar hat sich das sehr junge Team bislang gut verkauft, doch "jeder weiß, dass der Nordosten deutlich besser besetzt war als der Nordwesten", gibt TG-Trainer Rufin Kenfall zu bedenken. Was das bedeutet, erfahren seine Mädels bereits am Sonntag (12 Uhr), wenn es in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße gegen die BG 74 Veilchen Girls geht.

Die Mädchen aus Göttingen haben im Nordosten die Hauptrunde um die Deutsche Meisterschaft nur knapp verpasst, nehmen als Tabellenführer aber immerhin sechs Punkte mit in die Play-Downs. Topscorerin der Gäste ist der auch schon in der 2. Damen-Bundesliga eingesetzte Guard Lea Nguyen Manh. Die 16-Jährige legt in dieser WNBL-Saison bislang 19,4 Punkte im Schnitt auf. Ebenfalls im Damenkader, allerdings noch ohne Einsatz, stehen Lilly Schlüter und Melanie Crowder. Schon mal Atmosphäre bei den großen Tigers schnuppern durfte in dieser Saison auch schon Katrin Kriener. Darum wiegt es besonders schwer, dass der 1,80 Meter große Power Forward verletzt ausfällt, zumal die 16-Jährige nicht nur Captain, sondern auch die erfolgreichste Korbjägerin der Neusserinnen ist.

Messen müssen sich die Junior Tigers außerdem noch mit der SG ALBA/BG 2000 Berlin und den SV Halle Junior-Lions. Die Punkte aus den Spielen der Vorrunde gegen den Herner TC und TSV Hagen haben die Neusserinnen mitgenommen.

Quelle: NGZ