Lokalsport: Tigers richten sich auf harte Zeiten ein

Die Tabellenführung sind die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss Tigers seit dem 90:54-Sieg der Göttinger Veilchen im Nachholspiel gegen Lichterfelde erstmal los. Und auch sonst richtet sich Trainerin Janina Pils auf eine ausgesprochen harte zweite Saisonhälfte ein. Weil die Konkurrenz an der Spitze inzwischen personell nachgelegt hat, sei der Abstand zu den noch punktgleichen Teams aus Göttingen, Wolfenbüttel und Osnabrück (auf dem Papier) größer geworden, stellt sie nüchtern fest. Und darum positioniert sie ihre Mannschaft "maximal auf Platz vier."

Die Zurückhaltung ist verständlich. Zwar spielt die 33-Jährige mit ihren Mädels "die erfolgreichste Saison, die wir jemals hatten", doch sieht die Trainerin die Tigers in ihren Möglichkeiten arg begrenzt. Die Aufarbeitung der mit der Niederlage in Lichterfelde ausgebrochenen Krise haben die Tigers darum vertagt, "es hat deswegen schon mehr als genug Unruhe und Unsicherheit gegeben" (Pils), schließlich plagen den Tabellendritten vor dem Heimspiel am Samstagabend (17.30 Uhr) in der mit neuem Boden ausgestatteten Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße gegen die Krofdorf Knights gravierende Personalprobleme: Kita Waller fällt auf jeden Fall aus. Die Topscorerin ist noch vor Weihnachten an der malträtierten Schulter operiert worden. Der Verdacht auf Anriss einer Sehne hat sich zwar nicht bestätigt, wann das US-Girl aufs Feld zurückkehrt, ist allerdings offen.

Verzichten muss Neuss am Samstag auch weiterhin auf Ronja Spießbach (Knochenödem) und auf Karo Tzokov, die nach ihrem Kreuzbandriss im Knie wieder voll im Training steht. Pils: "Ich will bei ihr aber nichts überstürzen, dazu ist sie mir zu wichtig." Erst heute aus den USA zurückerwartet wird Dara Taylor. Zunächst hatten die Aufbauspielerin aus dem Bundesstaat Delaware Probleme mit dem Visum ausgebremst, dann machte das schlechte Wetter an der amerikanischen Ostküste einen Strich durch ihren Flugplan. Bittere Pillen, die Janina Pils indes klaglos schluckt, denn "eigenes Gejammer hilft ja auch nicht viel." Die Ausfälle treffen die Tigers auch darum besonders hart, weil in Krofdorf ein Team anreist, das sich durchaus noch Chancen auf das Erreichen der Play-offs ausrechnet. Von Osnabrück auf Rang vier trennt die Knights nur ein Sieg und selbst bis zum Spitzentrio sind es nur vier Punkte. Seit der 55:59-Niederlage am siebten Spieltag im Derby gegen Grünberg haben die Schützlinge von Trainer Uwe Scheidemann kein Match mehr verloren, was wohl auch mit dem Wechsel von Shey Ali zu Chelsea Small (16,9 Punkte, elf Rebounds im Schnitt) zu tun hat. Die US-Amerikanerin trägt gemeinsam mit ihrer Landsfrau Erin Bratcher (15,8 Punkte und 7,2 Rebounds), der Niederländerin Roos Hof (12,3 Punkte), der Lettin Alise Karlsone (6,2/4,9) sowie der ehemaligen Nationalspielern Julia Gaudermann (10,8 Punkte) das Spiel des Aufsteigers. Dass die Gäste sich auch weiterhin vier Importspielerinnen leisten, zeigt der Neusser Trainerin sehr deutlich, "dass ihr Ziel ganz klar die Play-offs sind."

Personell zugelegt hat indes Osnabrück: Der Erstliga-Absteiger verpflichtete die für Nigeria international tätige Spielmacherin Promise Amukamara aus den USA sowie die Montenegrinerin Milica Milosev, die im Nationaltrikot Bosniens aufläuft. Wolfenbüttel ersetzte den verletzten US-Profi Crystal Leary durch Alysha Womack, die in der Saison 2013/14 mit 24,5 Punkten im Schnitt Eintracht Braunschweig bis ins Play-off-Finale der 2. Liga Nord geführt hatte.

