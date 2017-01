Handball: TV Korschenbroich frischt Kader auf

Der TV Korschenbroich ist bei der Suche nach einer verstärkung fündig geworden: Der Handball-Drittligist, der voraussichtlich bis Saisonende auf die verletzten Rückraumspieler Michel Mantsch und Markus Neukirchen verzichten muss und die privat beziehungsweise beruflich bedingten Abgänge von Mathias Deppisch und Simon Förster zu verkraften hat, vermeldet zum neuen Jahr die Verpflichtung von Steffen Brinkhues. Der 19-Jährige wechselt vom in Auflösung befindlichen Nordrhein-Ligisten ART Düsseldorf zum TVK. Von Volker Koch

"Steffen ist ein sehr interessanter Spieler, der sehr talentiert ist. Er kann im Innenblock decken und zudem erhoffe ich mir, dass wir mit ihm mehr Druck aus dem Rückraum entwickeln können", sagt Trainer Ronny Rogawska über den gebürtigen Mettmanner, den er bereits vor Saisonbeginn in die Waldsporthalle holen wollte, "ich freue mich enorm, dass es nun doch noch geklappt hat."

Auch der Sportliche Leiter Kai Faltin spricht von einem "Wunschspieler. Gerade nach dem Ausfall von Markus Neukirchen und durch die aktuelle Situation beim ART Düsseldorf haben wir uns noch einmal intensiv um die Dienste von Steffen bemüht." Brinkhues, der für die Düsseldorfer auch in der A-Jugend-Bundesliga zum Einsatz kam, ist nach Linksaußen Peer Pütz (vom TuS Opladen) der zweite Neue im Kader des Tabellenzehnten, für den die Rückrunde gleich mit einem Knüller beginnt: Am Samstag (14. Januar, 19.30 Uhr) stellt sich der aktuelle Tabellenzweite VfL Eintracht Hagen in der Waldsporthalle vor.

Quelle: NGZ