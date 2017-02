Lokalsport: TVK vergibt Führung - und ist dennoch zufrieden

Einerseits zufrieden, andererseits ein bisschen traurig - diese Gefühlswelt durchlebten die Handballer des TV Korschenbroich gestern Abend auf der Rückfahrt vom Drittliga-Gastspiel in der Baunataler Rundsporthalle.

"Wenn mir vor dem Spiel einer den einen Punkt angeboten hätte, hätte ich sofort eingeschlagen", sagte Trainer Ronny Rogawska nach dem 27:27 (Halbzeit 11:12) bei Eintracht Baunatal, das zuvor von sechs Heimspielen nur das gegen Tabellenführer Neusser HV nicht gewonnen hatte, "doch nach dem Spielverlauf bin ich nicht ganz zufrieden." Schließlich führte der TVK dreieinhalb Minuten vor Schluss mit 27:24, ehe Sven Vogel (2) und Niklas Plümacher die Hausherren noch zum Unentschieden warfen.

"Wir haben lange darum gekämpft, den Rückstand zu drehen. Da war es schon ein bisschen schade, dass wir das noch aus der Hand gegeben haben", meinte Manager Kai Faltin, "aber insgesamt überwiegen die positiven Eindrücke: Wir haben uns richtig gut als Mannschaft verkauft." Beim 19:18 (44.) hatte Jan Jagieniak die Gäste vor 382 Zuschauern erstmals in Führung geworfen, die beim 23:20 durch einen Siebenmeter von Peer Pütz (51.) erstmals drei Tore betrug. Am Ende kosteten "ein leichtfertiger Ballverlust" (Faltin) und ein Fehlwurf des ebenso wie Dennis Backhaus sechs Mal erfolgreichen Henrik Schiffmann den möglichen Sieg. Den Ballbesitz in den letzten 20 Spielsekunden konnte der TVK nicht mehr nutzen.

Trotzdem sieht Rogawska den abstiegsgefährdeten Drittligisten "auf einem guten Weg: Wir haben unter der Woche ein paar gespräche geführt, weil ich mir mehr taktische Disziplin gewünscht habe. Das haben die Jungs gut umgesetzt." Ein Weg, der am Freitag (20 Uhr, Waldsporthalle) gegen die HSG Krefeld fortgeführt werden soll.

(-vk)