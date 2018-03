Lokalsport: Wählen Sie den NGZ-Sportler des Jahres

NGZ-Sportlerwahl: Wen Sie wählen, wie Sie abstimmen, was Sie gewinnen können – unterstützt von den Partnern für Sport und Bildung.

Wählen Sie den NGZ-Sportler des Jahres 2017 – und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück ein verlängertes Wochenende für zwei Personen im Hotel Stockhausen im Sauerland. Die Abstimmung per Telefon oder www. rp-online.de/sportlerwahl17 endet heute um 24 Uhr, das Ergebnis wird am 16. März veröffentlicht.

Aus den zwölf "NGZ-Sportlern des Monats" und drei von der Sportredaktion vergebenen Wildcards wählen Sie Ihren Favoriten (Mehrfachnennungen möglich). Rufen Sie an - die Telefonnummer (0,50 Euro aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk) finden Sie unter dem Foto des jeweiligen Kandidaten. Oder schicken Sie eine SMS mit dem Kennwort "ngz1", Leerzeichen, Namen, Adresse und Endziffer Ihres Favoriten an 1111 (ohne Vorwahl, 0,50 Euro/SMS). Eine Abstimmung ist auch im Internet möglich unter www.rp-online.de/sportlerwahl17

Unter allen Teilnehmern, die Name und Anschrift hinterlassen, wird ein Reisegutschein für das Ferienhotel Stockhausen in Sellinghausen im Sauerland. Im Preis enthalten: 3x Übernachtung im Doppelzimmer mit Halbpension für zwei Personen. Fernab vom Stress und Lärm liegt in idyllischer Lage das familiär geführte Ferien-, Sport- und Wellnesshotel Stockhausen am Ortsrand von Sellinghausen im Sauerland. Zu jeder Jahreszeit bietet das Ferienparadies Sportangebote, Ruhe und Entspannung. Der vor der Haustür liegende Sauerland-Höhenflug wurde als zweitschönster Wanderweg Deutschlands gekürt. Radfahrer können ebenfalls die romantische Gegend erkunden. Ein hauseigener 18-Loch-Golfplatz, Golfschule und Golf-Intensiv-Wochenenden erfreuen das Golferherz. Im Spa-Vital-Bereich wird man mit Massagen, Bädern, Kosmetik. verwöhnt. www.ferienhotel-stockhausen.de.

Teilnahmebedingungen Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Buchung des Hotels nur bei Verfügbarkeit. Anreise nicht enthalten. Preis kann nicht getauscht oder bar ausgezahlt werden. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet, der Gewinner wird kurzfristig benachrichtigt und kann seinen Preis (Gutschein) auf der Abschlussveranstaltung der NGZ-Sportlerwahl am Donnerstag, 15. März, Beginn 19 Uhr, in der Internationalen Schule (ISR) in Neuss, Konrad-Adenauer-Ring, persönlich entgegennehmen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahmebedingungen auch unter http://www.rp-onlne.de/teilnahmebedingungen .

Quelle: NGZ