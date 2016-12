Lokalsport: Weihnachtsmann kommt zu Kleinkorres

Zwei Neusser Siege gestern Abend beim Finale auf der Galopprennbahn am Hessentor im Schatten von St. Quirin. Von Klaus Göntzsche

Manchmal sind Galopprennen sogar Wunschkonzerte. Das war gestern beim letzten der neun Renntage des Jahres auf der Galopprennbahn am Neusser Hessentor im ersten Rennen um den "Preis vom Weihnachtsmann" der Fall. Der Neusser Trainer Axel Kleinkorres hatte sich eine Begegnung mit dem Weihnachtsmann bei der Siegerehrung gewünscht und der von ihm trainierte fünfjährige Wallach American Day tat ihm diesen Gefallen.

Der 49 Jahre alte Jockey-Senior Andreas Helfenbein setzte den kapitalen Speed des Wallachs zielgerecht ein, im Ziel hatte er einen Hals-Vorsprung vor Crystal Doll. Besitzerin Erika Ulbricht aus Neuss und Gatte Dieter strahlten, die Gratulanten eilten herbei und luden den Trainer zum Schauwein in die Wetthalle ein. Rennkommentator Pan Krishbin kündigte den Sieg des Neusser Pferdes sehr mutig schon früh an, da war das Ziel noch fern. Axel Kleinkorres: "Es gab sofort ein flottes Tempo. Das war gut für ihn" und der Jockey ergänzte: "Ich war mir früh sicher, dass wir gewinnen." American Day wird in Kürze ein ähnliches Rennen auf der Sandbahn bestreiten, Dortmund wäre eine Alternative. Die Besitzerin würde Neuss bevorzugen. Aufgezogen wurde der Wallach im Gestüt Erftmühle in Bergheim, Gestütschef Heinz Hönning weilte am Platze.

FOTO: Klaus-Jörg Tuchel

Der zweite Sieg eines Neusser Pferdes gelang im Killepitsch-Preis der Likörfabrik Peter Busch. Diesmal stand Marion Weber aus Neuss bei der Siegerehrung für den Erfolg des dreijährigen Wallachs Porcupine Creek, auf dem Andreas Helfenbein seinen zweiten Tageserfolg schaffte. Die Trainerin: "Die 1100 Meter passten für sie diesmal wesentlich besser, die 1500 Meter beim letzten Mal waren zu weit für ihn." Eine sehr gute Leistung zeigte die 396:10-Außenseiterin Darrell Rivers mit Lena Mattes auf Platz drei. Der "galoppierenden Wundertüte" aus England bekam das Neusser Geläuf sehr gut. Trainerinnen-Ehemann Hans-Georg Rotering war zufrieden: "Sie sollte einfach mal vorne mitgehen." Im zweiten Rennen konnte Moonlight Rose ihren Sieg nicht ganz bestätigen, mit Lena Mattes wurde sie Vierte, diesmal aber ohne Siegchance. Eine Vorentscheidung um das begehrte Championat der Amateur-Reiterinnen fiel im fünften Rennen: Die Titelverteidigerin Larissa Bieß (25) rettete sich mit den nur selten laufenden Seriensieger Beacon Hill ins Ziel und der achtjährig Wallach rettete der Perlenkette-Siegerin von 2015 auch das Championat. Es war ihr zehnter Sieg und damit geht sie mit einem Sieg Vorsprung vor Eva Herresthal (33) in das Finale am 27. Dezember in Dortmund. Besitzer und Trainer des Pferdes ist Christian Peterschmitt aus Zweibrücken in Rheinland-Pfalz, oft Gast in Neuss, zuletzt etwas weniger: "Mir fehlte aus beruflichen Gründen zuletzt die Zeit für die Pferde. Wir haben buchstäblich unser letztes Aufgebot mobilisiert."

Extrem knapp ging es im siebten Rennen zu. Mit großem Speed gewann der Wallach Saloonmedicus mit Jockey Stephen Hellyn für den Hofer-Stall aus Krefeld mit kurzem Kopf vor dem schon wieder der Sieger aussehenden Wallach Oriental Ghost. Trainer Mario Hofer strahlte: "Jetzt bin ich mit drei Startern in Neuss ungeschlagen."

Der Wettumsatz betrug 52.212.90 Euro, etwas weniger als zuletzt. Der nächste Renntag in Neuss findet am Samstag, den 7. Januar ab 18.15 Uhr statt. Am 27. Dezember findet in Dortmund die Championatsehrung statt.

Quelle: NGZ