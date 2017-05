später lesen Djk Holzbüttgen 16 Jahre alter Floorballer spielt bei der Weltmeisterschaft mit 2017-05-03T18:56+0200 2017-05-04T00:00+0200

Die kommenden Tage werden für Nils Hofferbert ganz besondere sein. Der Floorballspieler der DJK Holzbüttgen läuft im Trikot der Nationalmannschaft auf und nimmt an der bis 7. Mai laufenden U19-Weltmeisterschaft im schwedischen Växjö teil. Überraschend kam die Berufung in den Kader nicht mehr, da Hofferbert schon an einigen Lehrgängen und Vorbereitungsspielen teilgenommen hat. Beachtenswert ist es dennoch, denn vom Alter her wäre er noch in der U17-Mannschaft spielberechtigt. Wer ihn aber in einer der Kaarster Sporthallen spielen sieht, ahnt schnell, dass da ein besonderes Talent heran reift. Sein halbes Leben flitzt der 16-jährige schon hinter dem Lochball her, und es vergeht kaum ein Tag in der Woche, indem er nicht (mindestens einmal) trainiert - ob als Spieler oder mittlerweile auch als Trainer. Starkes Ballhandling und großer Abschlusswille bei entsprechend hoher Torquote zeichnen sein Spiel aus. Dazu kommen auch Führungsqualitäten. In der aktuellen Saison im Herrenteam der 2. Bundesliga habe Hofferbert immer mehr Verantwortung übernommen. "Auf und neben dem Spielfeld, es ist beeindruckend wie schnell er sich weiterentwickelt", sagt Herrentrainer Daniel Joest. Der 16-Jährige selbst bleibt dabei bescheiden und gibt als Ziel den Mannschaftswunsch an, endlich in die A-Gruppe der besten acht Nationen aufzusteigen. "Ansonsten möchte ich die Erfahrungen aufsaugen, das hohe Spielniveau mitgehen, das ganze Drumherum einer WM erleben und mich dadurch weiterentwickeln", sagt er.