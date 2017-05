später lesen Netzwerktreff "was Gibt's Neuss?" Altbürgermeister, Bier-Beauftragter, Peking-Reisender 2017-04-28T19:51+0200 2017-04-29T00:00+0200

Da kam noch einmal der Homo politicus in ihm durch: Ja, gab Altbürgermeister Herbert Napp zu, an der Freitag-Ratssitzung würde er gern teilnehmen. Er wüsste auch, so verriet er, wie er die Frage der Befangenheit bei der OGS-Abstimmung lösen würde - nur das Wie behielt er für sich und zog sich zum Gespräch mit Helga Koenemann, CDU-Chefin im Stadtrat, zum Vier-Augen-Gespräch zurück... - Markus Jansen, in Neuss als Anwalt bekannt, erarbeitet sich Erfahrungen in einer für ihn neuen Branche: Er ist im Komitee zum Bier-Beauftragten aufgestiegen.