Unique Bachelor-Siegerin bei Modefirma 2017-04-28

Das Herz von Fernseh-Bachelor Sebastian Pannek hat sie in der TV-Sendung bereits erobert - und zeigte sich bereits in der RTL-Show in einem Kleid des aus Neuss stammenden Modelabels Unique. Heute stattet Clea-Lacy Juhn, Bachelor-Gewinnerin 2017, dem Unique-Store im Düsseldorfer Kö-Bogen an der Königsallee 2 einen Besuch ab. Ab 14 Uhr können sich die Fans der 25-Jährigen dort mit ihr beim "Meet & Greet" fotografieren lassen. Die Veranstaltung dauert bis voraussichtlich 16 Uhr, für Musik sorgt DJ AXLNT.