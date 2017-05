Neuss: Bonfire, Police-Hits und Elektro-Sound

Konzertgänger und Musikfans können sich auf ein Wochenende mit jeder Menge Livemusik freuen. Den Auftakt macht morgen Abend, 5. Mai, die deutsche Hardrockband Bonfire, die in der Partytur, Am Lindenplatz 34, in Neuss zu Gast ist. Im Gepäck hat die international bekannte Formation ihre Klassiker sowie Songs aus ihrem aktuellen Album "Byte the Bullet", das am 24. März erschienen ist. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt kostet 24 Euro. Richtig große internationale Hits gibt es am Samstag, 6.

Mai, im Hamtorkrug an der Büttger Straße 3 in Neuss zu hören. Ein paar Silben reichen, und beinahe jeder Pop- und Rockmusik-Fan hat den ersten Ohrwurm: De Do Do Do De Da Da Da. Im Hamtorkrug gastiert die Cover-Band The Policy. Bernd Haas (Gesang, Bass), Hugo Nägele (Gitarre, Gesang) und Richie Nägele (Schlagzeug, Gesang) haben alle Hits der Kultband The Police sowie die größten Erfolge aus Stings Solokarriere im Gepäck. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf gibt's die Tickets für 13 Euro.

Wer auf elektronische Klänge steht, ist am Samstagabend in der Skihalle Neuss richtig. Dort macht die "Electrisize High Voltage Tour" Station. Die Partyveranstaltung liefert einen musikalischen Vorgeschmack auf das in der Region bestens bekannte Electrisize-Festival, das am 11. und 12. August in Erkelenz stattfindet. Der Einlass zur "Electrisize High Voltage Tour" in der Neusser Skihalle ist um 21 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro.

