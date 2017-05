später lesen Rlt Die Stücke der nächsten Saison 2017-05-03T18:46+0200 2017-05-04T00:00+0200

Zum letzten Mal wird RLT-Intendantin Bettina Jahnke in Neuss einen Spielplan präsentieren. Am Sonntag um 11 Uhr wird ihr Ensemble in kleinen Szenen zeigen, was in der Saison 2017/18 im Landestheater gezeigt wird. Das fußt noch auf den Plänen der Intendantin, aber mit der tatsächlichen Umsetzung hat sie dann nichts mehr zu tun. Denn Jahnke wird mit Ende der laufenden Saison Neuss verlassen und das Hans-Otto-Theater in Potsdam übernehmen. Für die Interimszeit - bis der Trägerverein einen Nachfolger gefunden hat - wird Chefdramaturg Reinar Ortmann das RLT leiten. So dürfte es gleich mehrfach interessant werden, wenn sich das Duo Jahnke/Ortmann nach der Präsentation, etwa um 12 Uhr, den Fragen und Anregungen des Publikums stellt.