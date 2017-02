später lesen Düsseldorfer Tollitätentreffen Dormagener und Ansteler im närrischen Landtag 2017-02-14T19:32+0100 2017-02-15T00:00+0100

In der Eingangshalle des Düsseldorfer Landtags tummelten sich gestern buntgekleidete Narren in Blau-Gelb, Rot-Weiß, Blau-Weiß, aber auch Grün-Weiß-Rot oder eher Bordeaux-Farben. Regierungspräsidentin Carina Gödecke hatte erneut zum "Närrischen Landtag" eingeladen - und viele Jecken aus ganz NRW waren ihr gefolgt. Aus Dormagen hatte es Prinz Martin II. (Voigt) nicht wirklich weit: Der 30-Jährige arbeitet als Referent für den Landtagsabgeordneten Rainer Thiel (SPD), so dass er gestern ausnahmsweise von der Empfangs-Seite zu den Gästen wechselte, als er mit seiner Prinzessin Alina (Schmitz) und einer Abordnung der KG Ahl Dormagener Junge zum Treffen der NRW-Tollitäten im Landtag erschien. "Das ist eine tolle Erfahrung, jetzt als Prinz an meiner Arbeitsstätte aufzutauchen", erklärt Martin II. lachend. Durch seine Arbeit im Landtagsabgeordneten-Büro kennt er viele Kollegen - einige davon sind in dieser Session auch närrisch unterwegs. Präsident Jens Wagner, Prinzenfahrer Günter Stude und die Prinzenführer Ruben Gnade, Stephanie und Thomas Räse sowie weitere Mitglieder der KG "Ahl Dormagener Junge" begleiteten die Tollitäten.