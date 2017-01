Uschi Malzburg klatscht in die Hände, reißt voller Stolz beide Arme in die Höhe und stößt einen kleinen Freudenschrei aus, bevor sie einem ihrer Kontrahenten, Carsten Herrmann, um den Hals fällt. Und dann ist auch schon Fernsehkoch Björn Freitag zur Stelle, um der Dormagenerin herzlich die Hand zu schütteln und zu gratulieren. Denn Malzburg hat soeben die Finalrunde der ZDF-"Küchenschlacht" unter Leitung von Starkoch Alfons Schuhbeck für sich entschieden und darf nun an der sogenannten Champions-Week (ab 13. Februar) teilnehmen. Zu verdanken hat sie das ihren ausgefeilten Kochkünsten und dem Urteil Freitags, der ihr Finalgericht als das beste unter dreien auserkor. Zeuge waren die Zuschauer der Ausstrahlung am Donnerstag im ZDF.

Uschi Malzburg ist in Dormagen keine Unbekannte; vielen ist die 64-jährige selbstständige Kauffrau unter dem Spitznamen "Trödel-Uschi" ein Begriff. Denn Malzburg nimmt oft und gerne an den Flohmärkten in der Fußgängerzone teil. Dort verkauft sie ihre eigenen Sachen, die sie nicht mehr anzieht. Bei der Endausscheidung der "Küchenschlacht" musste sie wie ihre beiden Mitbewerber Carsten Herrmann (35) und Moritz Forster (25) ein Rezept von Alfons Schuhbeck umsetzen: Wirsing-Petersilien-Suppe mit Parmesan sowie Hirschrücken auf Holunder-Rotwein-Butter mit Schwarzwurzel-Rosenkohl-Gemüse. Während es bei den beiden Herren Qualitätsabzüge gab, wurden Malzburgs Kreationen von Freitag durchweg gelobt. "Diese Suppe mag jeder", urteile der Juror. Und ging beim Hauptgericht noch weiter: Der Garpunkt des Fleischs sei "super, perfekt gebraten - das ist medium!" Auch für den Rosenkohl gab es "eine glatte 1", ähnlich pries der Experte Schwarzwurzeln und Holunder-Rotwein-Sauce. Auf ihrer Facebook-Seite postete die Siegerin gestern ein Foto, das sie in der Gewinnerschürze der Küchenschlacht zeigte. "War toll", ließ sie die Besucher der Seite mit zwei nach oben gereckten Daumen an ihren Gefühlen nach der erfolgreich geschlagenen "Küchenschlacht" teilhaben. Bei der ZDF-"Küchenschlacht" liefern sich jede Woche sechs Kandidaten ein Duell. Die Wochensieger dürfen sich ein weiteres Mal beweisen: Alle sechs Wochen treten sie in einer Qualifikationswoche gegeneinander an. Deren Sieger machen den Jahresbesten unter sich aus. Diesen erwartet ein Preisgeld von 25.000 Euro. Stefan Schneider Quelle: NGZ