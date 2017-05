später lesen Kreismuseum Zons Jugendstil-Fliesen zeigen Wandel der Blumenbilder 2017-05-05T18:48+0200 2017-05-06T00:00+0200

Faszinierend schöne Blumendarstellungen auf Jugendstil-Fliesen können einfach als ästhetisch empfunden und genossen werden. Wer im Kreismuseum Zons genauer hinschaut, erhält einen weiteren Zugang: Gezeigt werden in der Ausstellung "Mit Ecken und Kanten. Jugendstilfliesen aus der Sammlung Beatrix und Axel Vater" ab morgen Blumen in verschiedenen Phasen: von der naturalistischen Darstellung über eine leichte Stilisierung bis zum abstrakten Muster. "Es macht Spaß, sich in Ruhe mit den vielfältigen Motiven und Formen auseinanderzusetzen", sagt Museumsleiterin Anna Karina Hahn. Passend zu den 250 floralen Jugendstil-Schätzen aus der 1000-teiligen Sammlung des Ehepaars Vater, das in den 1960-er bis 1980-er Jahren die Jugendstilfliesen gesammelt hatte, hat das Kreismuseum einige Blumen-Illustrationen des französischen Künstlers und Entwerfers Émile-Allain Séguy aus eigenem Bestand daneben gehängt, um weitere Gemeinsamkeiten auf dem Weg zur Abstraktion aufzuzeigen: "Das passt sehr gut zu den Fliesen", so Hahn.