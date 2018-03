später lesen Bodypainting Künstler verwandeln Models in leuchtende Kunst FOTO: Woi FOTO: Woi 2018-03-11T18:23+0100 2018-03-12T00:00+0100

Als "abstrakte Kunst" bezeichnet Marlies Brinker aus Rheine das, mit dem sie jetzt in Neuss ihre "lebendige Leinwand" bemalte: grüne, orange Streifen, dazu schwarze Kreise - leuchtend, auf dem ganzen Körper verteilt. Die Künstlerin ist seit zehn Jahren eine sogenannte Bodypainterin und bepinselte ihre Models am Wochenende in der Wetthalle am Rennbahnpark mit Neonfarben.