Neuss Und Dormagen: Partys in der Skihalle Neuss und im Dormagener "Streetlife"

Am Silvesterabend stehen zahlreiche Partys im Rhein-Kreis Neuss auf dem Programm, zwei Beispiele sind die in der Skihalle in Neuss und im Dormagener "Streetlife"/"High5".

Unter dem Motto "Silvester am Neusser Gletscher" gibt es am Silvestertag, 31. Dezember, die Möglichkeit, in der Skihalle mit alpinem Flair eine große Party zu feiern: Bei der "Feier des Jahres" versprechen die Organisatoren "Überraschungsauftritte unterschiedlichster Künstler und Akrobaten", mehrere DJs und einen "mitreißenden und spektakulären Vertikaltanz" im Foyer.

Auch die Schneefans kommen am Silvesterabend nicht zu kurz: Von 18 bis 23 Uhr ziehen Ski- und Snowboardfahrer ihre letzten Spuren des Jahres in den Neusser Pulverschnee. Die Veranstalter des allrounder mountain resorts haben verschiedene Silvesterpakete zusammengestellt: von alpenländisch mit Silvesterfondue und Hüttenzauber (59 Euro), elegant mit einem Silvester Galabuffet (inklusive Getränke 118 Euro) und "nur" Party (16 Euro) bis familiär mit einem Festmenü exklusiv für Familien in der Pistenhütte (59 Euro).

Wer eine Silvesterparty mit Musik von den 80-ern bis heute und zwei DJs erleben möchte, ist in den zusammengeschlossenen Läden "Streetlife Musicbar" und Bar "High5" in Dormagen an der Kölner Straße 45 richtig. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten (fünf Euro) gibt es im Streetlife und High 5 sowie bei den Eventmachern. An der Abendkasse kosten sie 10 Euro.

Quelle: NGZ