Auszeichnung: Salvatorschule ist Dormagens Umweltschule 2017

Salvatorschule ist Dormagens Umweltschule 2017

Elektriker möchte Can-Luis werden, und dafür schafft der Drittklässler schon jetzt einmal eine wichtige Voraussetzung: Strom sparen. Can-Luis gehört nämlich zu den Stromcheckern der Nievenheimer Salvatorschule. Jede Klasse hat einen, auch Yul erledigt diesen Job. Die Stromchecker sorgen unter anderem dafür, dass das Licht ausgemacht wird, wenn der letzte die Klasse verlassen hat, und dass alle Computer ausgeschaltet sind. Lilli kennt sich aus, wenn es ums Müllsortieren geht. Selbst auf dem Schulhof gibt es gelbe und graue Abfalleimer. Energie sparen, Müll trennen, auf eine saubere Schule achten - das klappt in der Salvatorschule vorbildlich, und all das wurde in einer Bewerbungsmappe dokumentiert für den städtischen Wettbewerb "Umweltschule 2017". Die Belohnung: Die Grundschule wurde gestern als "Umweltschule 2017" ausgezeichnet. Und dafür gab es eine Urkunde, eine Plakette sowie einen Scheck über 600 Euro. Den überbrachte Bürgermeister Erik Lierenfeld, der das Engagement der Schüler und Lehrer lobte und dazu aufforderte, weiter zu machen. Außerdem erfuhr er, dass Bürgermeister offensichtlich kein Traumjob ist, denn auf seine Frage, ob einer mal Bürgermeister werden möchte, meldete sich niemand.