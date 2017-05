später lesen Bildungs-Projekt Unterstützung für die Gesamtschule 2017-05-03T18:51+0200 2017-05-04T00:00+0200

Die Stadtwerke Kaarst GmbH (SWK) fördern mit dem Bildungs-Projekt "von klein auf" in Zusammenarbeit mit der Gelsenwasser-Stiftung Kindergärten und Schulen. Sprachprojekte bilden dabei den Schwerpunkt. Neu ist: Auch die Kindergärten können nun wie die Schulen die maximale Förderung von 2000 Euro pro Aktion erhalten. Aktuell hat die Jury für ein Projekt in Kaarst die Finanzierung bewilligt und unterstützt mit 2000 Euro die Gesamtschule für die Aktion "SchülerInnen als Filmemacher", wobei es in dem Film vor allem um Mobbing und Courage geht.