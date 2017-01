später lesen Fotoalbum Wie Harald Heckers fast ein Opernstar wurde Teilen

Im Sing- und Spielkreis des Neusser Eifelvereins ist er die einzige Stimme - aber was für eine! Geschult in Chören und kleinen Ensembles wie die "Vier Westen", hat Harald Heckers seinen Bass in Jahrzehnten "wachsen" und reifer werden lassen. Fast hätte ihn seine Stimme sogar an die Oper gebracht. Aber nur fast. Wie das kam, ist eine der schönsten Geschichten aus Heckers Sängerleben - und ausgerechnet von diesem Höhepunkt kann er nur erzählen, wenn er sein Fotoalbum hervorkramt. Denn ein Bild hat der 71-jährige Holzheimer davon nicht mehr, sondern nur noch eine Visitenkarte: Professor Friedrich Brenn.