Die Grünen: Wildkirsche am Spielplatz

Die Kaarster Grünen haben auch in diesem Jahr wieder anlässlich des "Tag des Baumes" einen hochstämmigen Baum im Kaarster Stadtgebiet gepflanzt. Als Ort haben die Grünen den neuen Spielplatz "Am Bauhof" auserkoren und dort eine Wildkirsche in den Boden gepflanzt. Mit der Aktion machen die Grünen jedes Jahr auf die Bedeutung von Bäumen für ein gesundes Stadtklima aufmerksam sowie den immer noch sehr geringen Anteil an Waldfläche in Kaarst, der bei rund sechs Prozent liegt.