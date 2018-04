Neusser Architekturbüro: Wohnungen im Hammer Bunker

Meterdick sind die Mauern des Bunkers, der mitten in Düsseldorf-Hamm steht. Der Klotz mit seinem markanten Turm ist ein Mahnmal im Stadtteil, für viele Hammer aber auch etwas Besonderes - weil er den Menschen Schutz bot in den dunkelsten Stunden Düsseldorfs. Jetzt geht es um die Zukunft des Baus. Viele Bunker, die im Zweiten Weltkrieg errichtet wurden, sind mit der Zeit umgewidmet worden. Auch für den Hammer Bau hat es schon Ideen gegeben - umgesetzt wurde keine.

Bis jetzt. Das Neusser Architekturbüro Röttger Welzel Wichmann hat vor fünf Jahren das Grundstück gekauft, arbeitet seitdem an den Plänen, die jetzt der Politik in Düsseldorf vorgestellt wurden. Ein bisschen überrascht ist Peter Röttger sogar gewesen, dass die Stadtteilpolitiker für den Bauantrag fast ausschließlich positive Worte fanden. Vermutlich, weil er im Vorfeld eng mit dem Förderverein in Hamm zusammengearbeitet hat. Bleiben wird ein Teil des Turms, über den der Zugang zur Tiefgarage ermöglicht werden soll.

In den oberen Geschossen im Turm werden Wohnungen entstehen, darauf soll ein Studio gesetzt werden mit einer Gesamthöhe von 15,30 Metern. Das Untergeschoss wird weiterhin Bunker sein, in dem zwölf der 29 Stellplätze nachgewiesen werden, einzelne Wandscheiben erinnern auf der anderen Seite des Komplexes an die Historie. Nicole Kampe

