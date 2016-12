Rhein-Kreis Neuss: Umtausch ist Frage der Kulanz

Was zu beachten ist, wenn Geschenke im Geschäft zurückgegeben werden.

Das Tablet unterm Tannenbaum ist nicht das richtige Modell, der Schal ist zwar schön, hat aber die falschen Farben, und das ferngesteuerte Feuerwehrauto gibt es gleich doppelt. Bedeutet: Nach den Festtagen geht es erst einmal ins Geschäft, wo die Ware umgetauscht werden soll. Doch Achtung: Umtausch ist keine Pflicht des Verkäufers.

"Trifft das Geschenk nicht den Geschmack oder lag es gleich zwei Mal unter dem Weihnachtsbaum, haben die Käufer keinesfalls automatisch das Recht, das Präsent umzutauschen. Sie sind vielmehr auf die Kulanz des Händlers angewiesen", sagt Paulina Wleklinski von der Verbraucherberatungsstelle Dormagen. Denn: Wer sich nicht schon beim Kauf des Geschenks schriftlich hat zusichern lassen, dass das Geschenk umgetauscht werden kann, der habe schlechte Karten, wenn der Händler die Ware nicht zurücknehmen will, nur aus dem Grund, weil sie nicht gefällt, sagt Wleklinski. Anders sieht das aus, wenn die Ware nicht in Ordnung ist. Dann hätten Käufer klare Rechte gegenüber dem Verkäufer. "Denn bei Neukäufen besteht zwei Jahre die Möglichkeit, Ansprüche beim Händler geltend zu machen", erklärt die Verbraucherberaterin. Möchte der Kunde für die fehlerhafte oder nicht funktionierende Ware sein Geld zurück haben oder den Kaufpreis mindern, hat der Verkäufer die Möglichkeit, für Ersatz zu sorgen oder aber zu reparieren.

"Kommt es wegen des Fehlers zu einem Streit, muss der Händler innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf nachweisen, dass die Ware noch fehlerfrei war, als sie über die Ladentheke ging", teilt Paulina Wleklinski mit. Und sie macht darauf aufmerksam, dass bei schlecht verständlichen oder fehlerhaften Montage- oder Bedienungsanleitungen der Verkäufer haftet. Beim Einlösen von Gutscheinen muss auf die Frist geachtet werden. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, gilt eine Frist von drei Jahren. Was beim Kauf und bei Reklamationen zu beachten ist, kann auch im Ratgeber der Verbraucherzentrale nachgelesen werden. Der kostet 9,90 Euro und kann in den Beratungsstellen in Neuss (Oberstraße 108) und Dormagen (Kölner Straße 126) gekauft werden.

(goe)