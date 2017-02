Rhein-Kreis Neuss: Unternehmen erwarten moderates Wachstum bis Jahresende

IHK Mittlerer Niederrhein und IHK Düsseldorf haben gestern ihren gemeinsamen Konjunkturbericht zum Jahresbeginn vorgelegt. Von Andreas Buchbauer

Ohne das Tankstellen-Dilemma wäre die Laune vielleicht noch ungetrübter. Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, jedenfalls bemüht das Bild der steigenden Kraftstoffpreise, um auf eine zentrale Sorge der Wirtschaft in der Region hinzuweisen: höhere Energie- und Rohstoffpreise. Das kommt schließlich nie gut an. "An der Tankstelle haben wir alle das ja auch schon gespürt", sagt Steinmetz.

Grundsätzlich ist die Stimmung in der regionalen Wirtschaft jedoch gut. Das zeigt der gestern gemeinsam von IHK Mittlerer Niederrhein und IHK Düsseldorf vorgestellte Konjunkturbericht zum Jahresbeginn 2017. Die Unternehmen erwarten moderates Wachstum, für die konjunkturelle Entwicklung sehen sie überwiegend etwas weniger Risiken als noch im Spätsommer 2016. Zum Jahresbeginn herrscht Zufriedenheit. "Getragen wird die Konjunktur nach wie vor von der Binnennachfrage, während von den Exporten derzeit kaum Impulse ausgehen", erklärt Jürgen Steinmetz. So lässt sich das Ergebnis der Konjunkturumfrage zusammenfassen.

Dafür wurden im Dezember und Januar mehr als 800 Unternehmen aus den IHK-Bezirken Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf befragt. Die Wirtschaft im Rhein-Kreis reiht sich in das Stimmungsbild ein. Die Mehrzahl der hiesigen Unternehmen meldet eine gute oder befriedigende Geschäftslage - auch wenn diese nicht mehr ganz so gut bewertet wird wie im Spätsommer 2016. Im Rhein-Kreis bezeichnen 35,9 Prozent der Betriebe die Lage weiterhin als gut, 49,4 Prozent als befriedigend und 14,7 Prozent als schlecht. Im Vergleich zum Herbst 2016 ist der Geschäftslagenindex als Saldo aus "Gut"- und "Schlecht"-Antworten allerdings von 34,1 auf 21,2 Punkte gesunken. Er liegt damit unter dem Niveau der Gesamtregion Mittlerer Niederrhein/Düsseldorf (27,5 Punkte).

Für das laufende Jahr erwarten die Betriebe in der Region eine leichte Verbesserung ihrer Lage. Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf, betont, dass insbesondere das verarbeitende Gewerbe optimistisch ins neue Jahr gestartet ist. "Dies gilt vor allem für die chemische Industrie, die sogar wieder auf eine Belebung ihrer Auslandsgeschäfte hofft." Mit Sorge blickt die Wirtschaft jedoch auf die Entwicklung in den USA. Zwar spiegelt sich das noch nicht vollends im gestern vorgestellten Konjunkturbericht wider - denn die den Daten zugrundeliegende Umfrage wurde am 16. Januar und damit vier Tage vor der Ernennung von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten abgeschlossen. "Die Anzahl der Optimisten ist jedoch relativ überschaubar", erklärt Steinmetz. Das bestätigt Gregor Berghausen. Die Abschottungstendenzen der neuen US-Administration sorgen demnach für Unsicherheit. Hinzu kommt die unsichere Lage in Russland und der Türkei - und der Brexit.

Als Risiken für die Konjunktur sehen die Unternehmen Abschottungstendenzen, die bundesdeutsche Energiepolitik, zunehmende Bürokratie, neue Regulierungsabsichten. Hinzu kommen der Fachkräftemangel und die Sorge um die Energie- und Rohstoffpreise. Der generelle Optimismus der Wirtschaft ist jedoch ungebrochen - auch dank der derzeit guten konjunkturellen Lage.

Quelle: NGZ