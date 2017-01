Rhein-Kreis Neuss: UPS setzt auf Kooperation mit der FOM Hochschule

Das Logistikunternehmen UPS, das seine Deutschland-Zentrale in Neuss hat, möchte seine Mitarbeiter zu Vertriebsprofis fortbilden. Dabei setzt das Unternehmen auf eine neue Kooperation mit der FOM Hochschule. Dort studieren die UPS-Mitarbeiter Sales Management. Das teilte die Hochschule jetzt mit.

"Den nächsten Karriereschritt machen" - dieses Ziel hat Daniel Rosenbaum vor Augen. Der 24-Jährige arbeitet seit März im Vertriebsinnendienst bei UPS. In der Hauptverwaltung in Neuss hat er seinen Arbeitsplatz, von dort aus betreut er Kunden in aller Welt. Parallel zum Arbeitsbeginn bei UPS hat er mit dem berufsbegleitenden Master-Studium "Sales Management" an der FOM Hochschule Düsseldorf begonnen. "Daniel Rosenbaum war unser allererster Sales-Master-Student, der im Rahmen des UPS Sales Masterprogramms parallel zum Beruf das Master-Studium in Angriff genommen hat", erklärt Linn Meinhardt, Human Resources Supervisor bei UPS. Sie betreut die FOM-Studierenden im Unternehmen. Inzwischen stellen sich vier Mitarbeiter der Herausforderung, neben ihrem Beruf Sales Management zu studieren. Strategisches Vertriebsmanagement sowie Vertriebsplanung & -controlling stehen beispielsweise aktuell auf Rosenbaums Vorlesungsplan. Den zusätzlichen Arbeitsaufwand nimmt er in Kauf. Jeden Donnerstag- und Freitagabend sowie am Samstag besucht er die Veranstaltungen im Düsseldorfer Hochschulzentrum der FOM.

UPS möchte sich mit der Kooperation seine eigenen Talente sichern. "Wir befördern unsere Mitarbeiter in der Regel nur von innen heraus", erklärt Linn Meinhardt. "Mit dem dualen Master bietet sich für die Mitarbeiter eine perfekte Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, einen Fuß im Unternehmen zu haben, Geld zu verdienen, einen staatlich anerkannten Hochschulabschluss zu erreichen und sich weiterzuentwickeln."

Damit die Mitarbeiter Arbeit und Studium erfolgreich bewältigen können, unterstützt das Logistikunternehmen seine dual Studierenden. Dazu gehört unter anderem eine zehnstündige Freistellung pro Monat für das Studium und später die gemeinsame Themenfindung für die Master-Abschlussarbeit.

Quelle: NGZ