Rhein-Kreis Neuss: Vom Rhein hinaus in die ganze Welt

Vom Rhein hinaus in die ganze Welt

Mit dem Projekt "Unterwegs" versammelt der Kulturraum Niederrhein Ausstellungen von 43 Museen, Vereinen und anderen Institutionen. Darunter sind auch sieben, die im Rhein-Kreis Neuss stattfinden. Von Mojo Mendiola

"Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen" heißt es in einem volkstümlichen Lied aus dem 19. Jahrhundert. Doch meistens werden von Reisen nicht nur Geschichten und Erfahrungen mitgebracht, sondern auch bleibende Erinnerungsstücke. "Se souvenir" - sich erinnern auf französisch - hat den Objekten auch den Namen gegeben: Souvenirs.

"Souvenirs, Souvenirs" ist denn auch eine Ausstellung im Feld-Haus auf der Raketenstation betitelt, die eine große Auswahl an Andenken präsentiert und sich damit passgenau in das Projekt "Unterwegs" des Kulturraum Niederrhein einfügt. Denn wie sich die Reisefreude der Menschen speziell in der Grenz- und Transitlandschaft an Rhein und Maas äußerte, dazu haben 43 Museen, Vereine und andere Institutionen der Region eine Ausstellungsreihe konzipiert, die vom 5. März bis zum 16. September 2018 läuft und zugleich eine tolle Rundreiseroute für Heimatinteressierte darstellt. Unter acht Oberbegriffe haben die Organisatoren die Veranstaltungen sortiert.

Fortbewegung vom Beginn des Gehens über die Pirsch bei der Jagd, den sportlichen Wettkampf und das Marschieren der Heere bis zum Spazieren, Wandern oder politischen Demonstrieren spiegeln Ausstellungen in Grefrath (auch der Auftakt der Reihe), Viersen und Wesel.

EinWandern AusWandern beleuchten Ausstellungen im Neusser Clemens-Sels-Museum, in Wegberg-Beek und in Kempen in historischen und gegenwärtigen Perspektiven.

Fluchtwege antiker Völker bis hin zu von den Nationalsozialisten vertriebenen jüdischen Familien zeigen Schauen in Moers, Haminkeln und Willich-Schiefbahn auf - auch personifiziert wie am Beispiel des Schriftstellers Albert Vigoleis Thelen in Viersen.

Zeitreisen führen zu den den Nibelungen, den ersten Mercator-Landkarten und der Reformation unter anderem in Duisburg, Xanten, Neuss, Rheydt, Dinslaken sowie Venlo und Echt in den Niederlanden.

Wegfahren mit der britischen Royal Air Force oder auch mit dem ersten eigenen Auto vom Niederrhein in die Welt steht in Korschenbroich, Kaarst, Horst/NL, Neuss und Weeze im Fokus.

Handelswege von Leinen und Keramik lassen sich in Ausstellungen in Nettetal und Tegelen/NL und in Krefeld verfolgen.

Verkehrswege im technischen Wandel gehen Schauen in Grevenbroich, Geldern-Walbeck sowie in den niederländischen Städten Meiderslo, Gennep und Rees nach.

Reisebilder von Künstlern sind in Ausstellungen in Kleve, Zons, Viersen, Schwalmtal sowie im belgischen Hasselt und in Thorn und Roermond in den Niederlanden zu sehen.

Vieles an diesen Ausstellungen ist noch in Arbeit. Parallel findet auch das Literaturprogramm "Horizonte" unter dem Titel "Unterwegs" mit inhaltlich abgestimmten Lesungen an zwölf Orten statt.

Info www.kulturraum-niederrhein.de und www.niederrhein-museen.de

Quelle: NGZ