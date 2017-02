Rhein-Kreis Neuss: Weniger Firmenpleiten im Rhein-Kreis

Die Konjunktur brummt. So wenige Unternehmensinsolvenzen wie 2016 gab es im Rhein-Kreis seit 15 Jahren nicht. Von Andreas Buchbauer

Die Zahl der Firmenpleiten ist im Rhein-Kreis Neuss im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2001 gesunken. Das geht aus der jetzt von der Creditreform veröffentlichten Unternehmensinsolvenz-Entwicklung hervor. Wesentlicher Grund ist die gute Konjunkturlage. Doch sie bedeutet keine Eins-zu-eins-Übersetzung für eine rückläufige Insolvenzentwicklung: In der Landeshauptstadt Düsseldorf hat die Zahl der Firmenpleiten im zweiten Jahr in Folge zugenommen. Anders der Rhein-Kreis Neuss: Laut Mittelstandsbarometer der Initiative "Konjunkturforschung Regional" erreichte die Wirtschaft in den acht kreisangehörigen Kommunen im vergangenen Sommer eine neue Rekordmarke im Geschäftsklima.

Im vergangenen Jahr gab es lediglich 190 Unternehmensinsolvenzen, 2015 waren es noch 228. Das entspricht einem Rückgang um 16,7 Prozent. Der Trend ist damit deutlich positiver als in Bund und Ländern (minus sechs Prozent). Bei den Firmenpleiten gab es im Rhein-Kreis einen Anstieg im Handelssegment und einen Rückgang im Bereich Transport und Logistik. Und: In der Gastronomie gab es weniger Konkurse. Die Stärke des Rhein-Kreises hat zudem Strahlkraft: Eine Studie von Creditreform und Industrie- und Handelskammer Krefeld hat ihn kürzlich als "Investitionslokomotive" in der Region bezeichnet. Das spiegelt sich auch auf dem Arbeitsmarkt wider. Laut Agentur für Arbeit liegt die Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis bei 5,6 Prozent (Stand: 31. Januar). Ein Jahr zuvor waren es 6,1 Prozent.

FOTO: dpa/Grafik: Creditreform

Eine gute Konjunktur und eine positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt - die Wirtschaft im Rhein-Kreis ist gut aufgestellt. Trotz der positiven Entwicklung gibt es jedoch dunkle Wolken am Horizont, die sich in zwei Schlagworten zusammenfassen lassen: Brexit und Trump. Edgar Roumen, Geschäftsleitung der Creditreform Düsseldorf-Neuss, ist für die kommenden Monate eher skeptisch. Die Verunsicherung sei groß, "ob Deutschland und auch die regionale Wirtschaft angesichts der zahlreichen Risikofaktoren weiterhin ein Wachstumsanker bleiben kann".

Mit Blick auf die protektionistischen Wirtschaftspläne der neuen US-Regierung hatte auch Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, kürzlich darauf hingewiesen, dass die "Zahl der Optimisten" in der regionalen Wirtschaft "relativ überschaubar" sei. Noch äußert sich die Sorge zwar verhalten. Aber die USA sind für die Wirtschaft in der Region ein wichtiger Exportmarkt - und neben China der einzige nichteuropäische Markt in den Top 20 der Abnehmerländer. Zudem haben mehr als 100 Unternehmen mit amerikanischer Kapitalbeteiligung ihren Sitz in der Region - ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Quelle: NGZ