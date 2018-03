später lesen Rhein-Kreis Neuss Wirtschaftlichkeitsprüfung bereitet Krankenhaus-Fusion vor FOTO: Woi FOTO: Woi 2018-03-22T19:42+0100 2018-03-23T00:00+0100

Die Befürworter einer Fusion der Kreiskrankenhäuser mit dem städtischen Lukaskrankenhaus Neuss sprechen von einem letzten wichtigen Schritt: die Bestellung eines Gutachters, der die Wirtschaftlichkeit einer solchen Verschmelzung prüft. Nachdem bereits Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in einem Brief an den Neusser Bürgermeister Breuer vorgeschlagen hatte, "in Frage kommende Unternehmen aufzufordern, für die Due Dilligence und die gesellschaftsrechtliche Prüfung ein Angebot abzugeben", zog nun auch der Rat der Stadt Neuss nach. Er beschloss in nichtöffentlicher Sitzung die Ausschreibung, wobei die Verwaltung empfahl, dass die Auswahl anschließend nicht noch einmal in den Rat geht, sondern von einer Auswahlkommission getroffen wird, um das Verfahren zu beschleunigen. Das bestätigte gestern auf Anfrage unserer Redaktion ein Rathaus-Sprecher. Von Ludger Baten