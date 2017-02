Rheinberg: 3,5 Millionen Euro Defizit - Haushalt heute im Rat

3,5 Millionen Euro - so hoch ist momentan das Defizit im Haushalt der Stadt Rheinberg. Und der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5,78 Millionen Euro festgesetzt. Diese Zahlen kommen heute auf den Tisch, wenn der Rat in der Stadthalle tagt.

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr. Der Rat soll heute die Haushaltssatzung für 2017 beschließen, ebenso die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts. Ein weiteres Thema ist das Förderprogramm "Gute Schule 2020". Der Schulausschuss hat empfohlen, Fördermittel aus dem Programm bei der NRW-Bank zu beantragen.

Für 2017 bis 2020 stehen pro Jahr 351.552 Euro abrufbereit. In diesem Jahr soll der Beitrag für die Erneuerung beziehungsweise Erweiterung der IT-Infrastruktur (inklusive z. B. Tablets) der Rheinberger Schulen, für die Sanierung der Turnhalle Budberg sowie für den Einbau einer elektrischen Rückstauklappe und die Verdunkelung der Aula der Grundschule am Deich, für die Erneuerung der Bodenbeläge und die Erhöhung der Treppengeländer und Anstricharbeiten des Grundschulgebäudes an der Rheinkamper Straße in Budberg ausgeben werden.

