Alpen: 60 Jahre alter "Samba-Bulli" T 1 aus der Garage gestohlen

Es gibt Dinge, deren ideeller Wert ihren materiellen noch deutlich übersteigen. Um so schmerzlicher ist der Verlust, den ein 48-jähriger Alpener jetzt zu beklagen hat. Nur er kann letztlich ermessen, was ihm unbekannte Täter angetan haben.

Diebe haben ihm über den Jahreswechsel seinen VW Bulli der ersten Generation - Modell T1, Baujahr 1957 - gestohlen. Der Alpener hatte sein weiß-orangefarbenes Liebhaberstück in einer Garage am Kaiserring in seinem Arbeitsort Wesel untergestellt. Das rare Schätzchen, das liebevoll restauriert war, ist am Donnerstag, 15. Dezember, gegen Mitternacht in der Garage abgestellt worden, hat die Polizei gestern mitgeteilt.

Den schmerzlichen Verlust hat der Oldtimer-Freund am zweiten Tag des neuen Jahres gegen 13 Uhr entdeckt. Die Garage war leer. Die Täter hatten das Tor gewaltsam geöffnet und sind mit dem legendären "Samba-Bus" auf und davon. Von ihnen und dem Bulli fehlt jede Spur. Der Volkswagen ist auf das amtliche Kennzeichen WES - VW 60H zugelassen. Die Polizei sucht Zeugen, die das augenfällige Fahrzeug nach dem 15. Dezember gesehen haben und bittet sie darum, sich unter Telefon 0281 107-0 zu melden.

