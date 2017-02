Alpen: Absage enttäuscht "Promillejäger"

Veener Wagenbauer sind sauer: Zwei Stunden vorm Start des "Rüseldensdagszuges" in Issum wurden sie aussortiert. Von Bernfried Paus und Bianca Mokwa

Die "Promillejäger" aus der "Party-Hochburg" Veen schieben Frust und blasen den Blues. Die jecken Jungs und Mädels standen gestern mit ihren Motiv-Wagen startklar in der Box auf dem Brandhorsthof, und liefen sich warm für ihren dritten närrischen Umzug. Nach dem Nelkensamstag in Menzelen, dem Rosenmontag auf heimischer Bahn sollte es gestern am Veilchendienstag zum "Rüseldensdagszug" nach Issum gehen. Doch daraus wurde nichts.

Zwei Stunden, bevor sich dort der Lindwurm in Bewegung setzte, erreichte die feierbiestigen Promillejäger die ernüchternde Nachricht, dass es nichts wird mit ihrem Ausflug in den Kreis Kleve. Die Absage kam kurz nach zwölf. Aus heiterem Himmel. Danach war die Stimmung auf der rollenden "Party-Hochburg" erst mal im Keller.

Party-Hochburg hieß das Motto der 18-köpfigen Truppe, die sich vor und nach Karneval zum Kegeln trifft. Das nahmen die jungen Leute wörtlich, bauten eine rollende Feierlocation mit Musik-Boxen, bunter Lightshow, Nebelmaschine und silberfarbener Disco-Scheibe auf einen bäuerlichen Heuwagen. Die Maße der mobilen Disco waren beachtlich: 3,30 Meter breit, 4,40 Meter hoch und inklusive kraftvollem Traktor davor mit gut 17 Metern Länge ein Megaliner - ein Meter zu lang für die verwinkelte Altstadt.

Deshalb wurde der Wagen gestern von den Issumer Offiziellen kurzfristig aus dem Rennen genommen. Dabei sei in der vorigen Woche, als der Wagen-TÜV aus Issum auf dem Brandhorsthof die Lage inspiziert hatte, noch ein unzweideutiges Go gekommen, erzählt Beatrix Keisers, die am Steuer des Traktors den Party-Koloss beim Veener Zooch mühelos um die Schikane Höhe Dorfstraße 66 manövriert hatte.

Dass nun alles anders sein sollte, traf die Promillejäger wie ein Keulenschlag. "Ich hab nur noch in Gesichter mit einem großen Fragezeichen geschaut", sagte Gregor Keisers. Eine Abordnung machte sich sofort auf in die Nachbarschaft, um noch zu retten, was nicht mehr zu retten war. Die Entscheidung stand. Die Veener Party-Hochburg musste drinnen bleiben. "So etwas habe ich noch nie erlebt", ärgert sich auch Mutter Beatrix Keisers über die kurzfristige Absage, "eine Unverschämtheit." Frust und Wut sind verständlich. Schließlich hatten die Veener Feierbiester für den "Rüseldensdag" noch mal Urlaub genommen, ihre Mega-Musik-Anlage einen Tag länger gebucht und ordentlich Wurfmaterial nachgeladen: Chips, Popcorn, Blumen und Ostereier. Alles umsonst. Die jungen Leute überlegen, eine Rechnung ins Issumer Rathaus zu schicken und Wiedergutmachung zu verlangen. Frust schieben ist nicht das Ding der Promillejäger - schwarze Hosen, weißes Hemd, knallgrüne Hosenträgern und Melone mit grünem Band. Sie bauten den Wagen ab. Als die Party-Hochburg wieder Heuwagen war, wurde das Fass geleert.

Mitte März soll die mobile Disco noch mal hochgefahren werden. Die Promillejäger planen die Teilnahme an einem Lichterzug in Holland. Dort, so hoffen sie, sei der Amtsschimmel weniger bissig. Sie wollen sich das Wagenbauen nicht verbieten lassen. Karneval 2018 sind sie wieder dabei. In Menzelen und Veen auf jeden Fall. Issum, so Gregor Keisers, komme momentan nicht gut. Aber bis dahin . . .

Ein anderer Wagen aus Veen durfte mit, erlitt aber vorm Start einen Stromausfall. Ironischerweise hatte die Chaos-Clique drei Windräder auf dem Wagen: "Die Skyline von Veen." Die Chaostypen orderten kurzerhand ein Notstromaggregat aus dem Kräjendorf. Zugleiter Gerhard Jungbluth zog die Handbremse an, damit die Veener Chaos-Gang noch aufschließen konnte.

Quelle: RP