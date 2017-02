Rheinberg: Adler-Dauergast kommt in die "Hall of Fame"

Adler-Dauergast kommt in die "Hall of Fame"

Welche Ehre: Mitch Ryder ist am 2. Februar in die "Rhythm'n'Blues Hall of Fame" aufgenommen worden - in die Ruhmeshalle der bedeutendsten Rhythm'n'Blues-Musiker aller Zeiten. Und zwar als erster noch lebender weißer Musiker. Die offizielle Zeremonie folgt am 11. Juni. Damit steht die Rock-Röhre aus Detroit in einer Reihe mit Künstlern wie James Brown, Marvin Gaye, Sam Cooke, B.B. King, Michael Jackson, Whitney Houston oder Elvis Presley. Der King of Rock'n'Roll war bisher der einzige weißhäutige Musiker, dem diese Ehre zuteil wurde. Nun folgte ihm Mitch Ryder, der bald 72-jährige Sänger mit der Schmirgelpapierstimme.

Am Donnerstag, 2. März, wird Mitch Ryder im Schwarzen Adler in Vierbaum auftreten und an diesem Abend sicher einen Extra-Applaus für die Würdigung bekommen. An der Baerler Straße 96 ist Ryder seit Ende der neunziger Jahre Stammgast. Wie oft er auf der dortigen Bühne schon aufgetreten ist, vermag nicht einmal Adler-Boss Ernst Barten auf Anhieb zu sagen. "Mindestens zehn Mal", schätzte er gestern. Und fast immer mit seiner Europa-Band "Engerling" aus Berlin. Karten für das Konzert kann man bereits kaufen.

Ob es Ben Poole auch mal in eine "Hall of Fame" schafft? Schwer zu sagen. Der brillante Sänger und Gitarrist aus Großbritannien ist noch jung. Aber verdient, da sind sich seine Fans einig, hätte es der Musiker mit dem Notenbild-Tattoo auf dem muskulösen Oberarm auf jeden Fall. Am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr gastiert der 28-Jährige wieder im Schwarzen Adler.

Er teilte die Bühne bereits mit Legenden wie John Mayall, Gary Moore sowie Jeff Beck und hatte die Ehre, 2009 die Tour von Ritchie Kotzen sowie 2015 jene von Kenny Wayne Shepherd zu supporten. Bald folgte einer der Höhepunkte in Ben Pooles bisheriger Karriere, die Einladung in die legendäre "Royal Albert Hall" für einen Auftritt im Rahmen des "London Blues Fest". Dieses Konzert wurde vom BBC mitgeschnitten und 2014 unter dem Titel "Ben Poole - Live At The Royal Albert Hall" auf Manhaton Records veröffentlicht. Karten zum Vorverkaufspreis von 20 Euro zuzüglich VVK-Gebühren gibt es in Rheinberg in der Buchhandlung Schiffer/Neumann, im Schwarzen Adler täglich ab 17 Uhr oder in Duisburg, Konzertkasse Lange, Kuhstraße 14.

Eine Woche später, am Nelkensamstag, 25. Februar, 20 Uhr, steht die Rolling-Stones-Cover-Band "Flashback" auf der Adler-Bühne. Karten zum Vorverkaufspreis von 16 Euro zuzüglich VVK-Gebühren gibt es in der Buchhandlung Schiffer/Neumann, im Schwarzen Adler täglich ab 17 Uhr oder in Duisburg, Konzertkasse Lange.

