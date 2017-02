Rheinberg: Ärzte für Herzsport dringend gesucht

Für die beiden Reha-Gruppen beim SV Concordia Ossenberg steht nur noch ein Mediziner zur Verfügung. Alle Versuche, einen weiteren Arzt für das wichtige Angebot zu finden, sind bislang gescheitert. Der Bedarf an Herzsport wächst. Von Nicole Maibusch

Es ist an jedem Kurs-Abend nahezu dasselbe Prozedere: Erst geht's ans Aufwärmen, dann steht die Bewegung im Mittelpunkt und zum Schluss folgt die Entspannungsphase. Rund 15 Teilnehmer treffen sich jeden Montag von 18 bis 19 Uhr sowie von 19 bis 20 Uhr im Sportcenter des SV Concordia Ossenberg, und alle haben eines gemeinsam: Sie leiden an einer Herzerkrankung oder haben einen Herzinfarkt hinter sich. Statt Ruhe ist Reha-Sport angesagt. "Für diese Menschen ist Bewegung wichtig", weiß auch Inge Gessner, seit rund zehn Jahren Fachübungsleiterin der Herzsportgruppe beim SV Concordia Ossenberg. Und der Bedarf an entsprechenden Kursangeboten nimmt zu. Aber für Inge Gessner und den SV Concordia wird es zunehmend schwieriger, die Durchführung der Reha-Herzsportgruppe zu sichern. Denn eine geschulte Übungsleiterin allein reicht nicht aus. Es muss zwingend ein Arzt im Raum anwesend sein, der im Notfall eingreifen kann.

Und genau hier liegt das Problem: Es ist nicht einfach, Ärzte zu finden, die die Reha-Sportgruppe ehrenamtlich betreuen. Derzeit werden die beiden Ossenberger Herzsportgruppen von einem pensionierten Mediziner aus Kamp-Lintfort unterstützt. Doch der sei selbst gesundheitlich angeschlagen, sagt Inge Gessner. Ein zweiter Arzt sei vor etwa einem Jahr aus beruflichen Gründen aus der Betreuung ausgeschieden. Seitdem hat der SV Concordia schon bei vielen Ärzten in der Region, bei der Ärztekammer Nordrhein und beim Sportärztebund nachgefragt. Bislang ohne Erfolg. "Wir müssen uns richtig strecken, damit die Kurse nicht ausfallen", beschreibt Inge Gessner die Lage.

Ein zweiter Mediziner würde die gegenwärtige Situation entschärfen, ein Dritter im Ärzte-Team wäre ideal. Die Mediziner können sich die Termine einteilen und untereinander absprechen, das biete allen ein Höchstmaß an Flexibilität und weniger zeitlichen Aufwand für den einzelnen, so Gessner. Und: Damit biete sich aufgrund der großen Nachfrage die Möglichkeit, eventuell zwei weitere Herzsportgruppen an einem Vormittag einzurichten.

Besondere Kenntnisse oder Voraussetzungen in Sachen Sport müssen die betreuenden Ärzte übrigens nicht mitbringen. "Die Mediziner müssen rettungsfähig sein und den Notfallkoffer immer dabei haben - ob Hautarzt, Zahnarzt oder Orthopäde", sagt die Fachübungsleiterin, die übrigens noch nie einen Notfall zu beklagen hatte.

Interessierte Mediziner können sich unter Tel. 02843 80669 (SV Concordia Ossenberg) oder bei Inge Gessner (Fachübungsleiterin Herzsport) unter Tel. 02843 50208 melden.

Quelle: RP