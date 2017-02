Rheinberg: Afrikas Trommelzauber in Wallach

Afrikas Trommelzauber in Wallach

Im Rahmen einer Projektwoche lernen die Kinder der Grundschule am Deich afrikanische Kultur und Musik kennen. Von Hannah van Vorst

Die Trommeln und Gesänge der Kinder sind bereits auf dem Schulhof der Grundschule am Deich deutlich hörbar. Die Klassen 4a und 4b sitzen mit ihren Instrumenten auf dem Fußboden des Forums der Schule und schlagen eifrig und mit Wonne auf die Felle. Dabei folgen sie dem Rhythmus des Trommelkünstlers Fara Diouf.

Eine Woche lang erleben die 222 Schüler der Wallacher Grundschule afrikanische Kultur und Lebenseinstellung. Enden wird die Projektwoche "Trommelzauber" am Freitag mit Aufführungen in der Borther Turnhalle. Dort stellen die Kinder ihren Eltern und Geschwistern die gelernten afrikanischen Tänze und Lieder vor. Bis dahin üben sie fleißig mit dem gebürtigen Westafrikaner aus dem Senegal die Abläufe. "Die Kinder sind fröhlich, machen munter mit und haben einfach Spaß", berichtet Fara Diouf begeistert.

Jeden Morgen versammeln sich zunächst alle Sprösslinge im Forum und beginnen den Schultag mit einem gemeinsamen Trommeln. Anschließend teilen sich die Sechs- bis Zehnjährigen auf und arbeiten jahrgangsweise an ihrer bevorstehenden Vorführung. "Jede Klasse stellt ihre Tierkostüme selbst her. Manche Schüler basteln sogar an der Kulisse mit", erzählt Schulleiterin Michaela Joost. Der mit Abstand beliebteste Programmpunkt ist jedoch das gemeinsame Trommeln und Tanzen mit Fara Diouf. "Die Kinder fragen immer, wann sie endlich trommeln gehen", berichtet Manuela Drygalla, Klassenlehrerin der 4 a, freudig. Jede Jahrgangsstufe übt täglich 45 Minuten mit dem Trommelkünstler. Dafür schnappen sich die Kinder ein Musikinstrument und setzten sich im Halbkreis um den Mann im sonnengelben Oberteil.

Er beginnt, eine kleine Abfolge von unterschiedlichen Tönen vorzutrommeln, die die Sprösslinge konzentriert wiederholen. Die Frage des Lehrers, ob die Klatschabfolgen zu einfach sind, beantworten die Schülerinnen und Schüler mit einem nachdrücklichen "Ja". Die Reihenfolge wird komplizierter und länger, doch die Kinder meistern diese mühelos. Zu manchen Liedern singen die Kinder mit. Immer wieder stehen andere vor der gläsernen Tür des Forums und schauen dem Geschehen zu.

Auf das Projekt mit dem Oberthema Afrika ist Michaela Joost bereits während ihrer Arbeit an einer Essener Schule aufmerksam geworden. "Eine befreundete Schulleiterin hat das Projekt Trommelzauber an ihrer Schule durchgeführt. Schon zu dieser Zeit war ich von den Lerninhalten überzeugt", berichtet Joost. Das Trommeln soll unter anderem die Kreativität und Konzentrationsfähigkeit der Kinder steigern.

Die Projektwoche wird vom Förderverein der Schule finanziert. Das Geld des Vereins stammt vom jährlich stattfinden Sponsorenlauf, bei dem die Schüler für Geld um die Schule laufen.

Quelle: RP