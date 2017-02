Der Alpener Klaus-Peter Beier kann sich über einen weiteren Eintrag ins Guinnessbuch freuen. Von Katharina Mehles

Es dauerte höchstens zwei Minuten, dann war schon alles wieder vorbei: 11.127 CD-Hüllen, die Klaus-Peter Beier (47) in stundenlanger Arbeit im Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn aufgestellt hatte, waren gefallen. "Es hat geklappt", sagt er danach ganz aufgeregt der RP am Telefon. Das heißt: Der Alpener hat einen weiteren Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde sicher, so viel stand gestern nachmittag fest. Es ist die fünfte Bestleistung des Industriemechanikers, die es ins Guinness-Buch der Rekorde schafft. Ein Notar hat jede einzelne gefallene Hülle gezählt. Denn den Rekord hielt bis gestern ein Team aus Österreich, das 10.226 Hüllen fallen ließ.

Insgesamt 600 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, haben dem Alpener vor Ort die Daumen gedrückt. Das Computer-Museum Heinz-Nixdorf-Forum, laut Pressespreche Andreas Stolte das größte seiner Art auf der ganzen Welt, hat ihm die Arena zur Verfügung gestellt. 400 Menschen im Raum hielten den Atem an, als das Experiment um Punkt 14 Uhr startete. Weitere 200 Neugierige verfolgten den gelungenen Weltrekord über Beamer und Leinwand vor dem Museum in der ostwestfälischen Bischofsstadt. "Die Stimmung war riesig", bestätigte gestern Pressesprecher Stolte. Nachdem der Rekord geknackt war, standen die Fans des Alpeners Schlange, um sich eine der CD-Hüllen abzuholen. Mit Autogramm des neuen Weltrekordhalters natürlich. Der unterschrieb glücklich und erleichtert Hülle um Hülle der gesponserten Plastikteile, die der Sponsor MediaRange, ein Spezialist für Computer-Zubehör aus Bad Soden im Taunus gleich Palettenweise zur Verfügung gestellt hatte.

Quelle: RP