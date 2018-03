Alpen: Alpen wartet mit modernem Hotel auf

Das "Hotel an der Burgschänke" ist eröffnet. Bauherr Hermann Janßen hat vier Millionen Euro investiert. Wolfgang Gödeke und Frank Sieger, die 350.000 Euro in Ausstattung und Technik gesteckt haben, freuen sich auf den Betrieb. Von Erwin Kohl

Noch wird hier und da an letzten Kleinigkeiten gearbeitet, die Gäste beeinträchtigt das jedoch nicht. Seit kurzem können die Zimmer in Alpens neuer Herberge mit dem klingenden Namen "Hotel an der Burgschänke" gebucht werden. Gastronom Wolfgang Gödeke, der Hotel und das angrenzende Restaurant gemeinsam mit seinem Partner Frank Sieger betreibt, fällt ein Stein vom Herzen: "Ich bin froh, dass die 21-monatige Bauzeit endlich abgeschlossen ist. Das war schon eine geschäftliche Beeinträchtigung."

Die Gäste der 37 über drei Etagen verteilten und allesamt barrierefreien Zimmer entwickeln schon auf den Fluren ein Gefühl für die Region. Auf Leinwand gebrachte Aufnahmen von der Alpschen Ley bis zum Xantener Dom sowie "Kuh-Porträts" im Pop-Art-Stil des RP-Fotografen Armin Fischer sorgen für niederrheinisches Flair.

Die Zimmer verfügen ausnahmslos über ebenerdige, geräumige Duschen, 2,20 Meter lange Boxspringbetten, einen Kaffeeautomaten, einen Safe und eine Minibar. Neben den fünf Zimmern für Menschen mit Behinderung, die sich unter anderem durch einen besonders großen Duschbereich und doppelflügelige Balkontüren auszeichnen, gibt es auch die Möglichkeit, eine stattliche 42 Quadratmeter große Junior-Suite zu buchen.

Wer im oberen Stockwerk seinen Morgenkaffee auf dem Balkon einnimmt, darf dabei seinen Blick wahlweise bis zum Xantener Fürstenberg oder bis zur Leucht schweifen lassen. Die Preise für eine Übernachtung mit Frühstück beginnen mit 89 Euro fürs Einzel- und 119 Euro fürs Doppelzimmer.

Am Wochenende gelten ermäßigte Konditionen (79 Euro EZ, 99 Euro DZ) und das aus gutem Grund. "Wir gehen davon aus, dass künftig mehr Fahrradtouristen nach Alpen kommen. Große Gruppen planen ihre Touren zumeist nach der Verfügbarkeit von Übernachtungsmöglichkeiten", erklärt Wolfgang Gödeke.

An den Werktagen rechnen die Betreiber vermehrt mit Messebesuchern aus Düsseldorf. Für beide Klientel bieten die Hoteliers in der Tiefgarage einen besonderen Service an. "Dort befinden sich Ladestationen sowohl für E-Bikes als auch für Elektroautos", so Gödeke.

Der Gastronom hat erleichtert zur Kenntnis genommen, dass die anfängliche Skepsis der Bevölkerung nachgelassen hat: "Viele ehemalige Kritiker haben ihre Meinung inzwischen revidiert und freuen sich jetzt, so ein Hotel in Alpen zu haben."

Über die Fertigstellung zeigt sich auch Bauherr Hermann Janßen erleichtert. Immerhin haben sich die geplanten Baukosten für den Investor im Laufe der fast zwei Jahre auf satte vier Millionen Euro erhöht. "Brandschutz- und Dämmvorschriften haben sich während der Bauphase immer wieder geändert. Damit konnten wir nicht rechnen. Der vorgeschriebene feuersichere Bodenbelag etwa war nur in der Schweiz erhältlich", klagt der Unternehmer.

Ordentlich investiert haben auch die Pächter der künftig aller Voraussicht nach mit drei Sternen bedachten Herberge. Neben dem hochwertigen Interieur der Zimmer hat die Anschaffung modernster Technik ihren Anteil an der Gesamtsumme von 350.000 Euro, die die beiden Pächter in das Projekt gesteckt haben. Dafür wird den Gästen im Frühstücksraum des Hotels an der Burgschänke unter anderem ein Kaffeeautomat geboten, der die Heißgetränke in zehn Sprachen offeriert.

