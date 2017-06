später lesen Alpen Alpener helfen bei der Tour de France FOTO: : Schulze FOTO: : Schulze 2017-06-29T18:32+0200 2017-06-30T13:13+0200

Es ist das weltgrößte Radsportereignis und das Mega-Event des Jahres in Nordrhein-Westfalen: Am Wochenende startet die Tour de France erstmals in Düsseldorf. Erwartet werden rund eine Million Zuschauer. Von Nicole Maibusch