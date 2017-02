Rheinberg: Anti-Karnevalist steigt in Borth in die Bütt

Anti-Karnevalist steigt in Borth in die Bütt

Premiere für Frank Chindeni. Seine gereimte Büttenrede war der Höhepunkt der Büttensitzung der KG Rot-Weiß Borth. Von Peter Gottschlich

Jahrelang kam Frank Chindeni nur zum Festzelt an der Wallacher Straße, um seine Frau Claudia Chindeni mit dem Auto zur Büttensitzung abzusetzen. Hinein ging der 50-jährige Borther nie, weil er kein Freund des Kostümierens, Schunkelns und Mitsingens war. Am Samstag setzte er das erste Mal seinen Fuß in das Festzelt. Da ihm das nicht reichte, kletterte er gleich auf die Bühne. Mit einem Schild "No zum Karneval" zeigte der Anti-Karnevalist deutlich Flagge. Deshalb wurde ihm von einem Borther Elferrat sofort das Glas Bier entzogen, das immer in der Bütt steht, um es gegen ein Glas Wasser auszutauschen. So begann am Samstagabend die Premiere eines neuen Büttenredners. Sie sollte der Höhepunkt der Büttensitzung der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Borth werden.

Frei trug der Anti-Karnevalist seine Büttenrede über die Höhen und Tiefen des Karnevals vor, zum Beispiel zu Altweiber, wenn niemand wisse, wer sich hinter den Masken verberge. "Es ist wie in der Lotterie", reimte er. "Den Hauptgewinn bekommst du nie." Er teilte in Versform aus, um die karnevalistischen Rituale und Umzüge aufs Korn zu nehmen, wie es sonst nur bei der Kölner Stunksitzung Tradition ist.

Er reflektierte über die großen Ereignisse im Nordosten der Stadt, zum Beispiel über den Abgang von Pfarrer Thomas Burg. Und er band die 340 Narren im Festzelt mit ein, die zum Abschluss einer Strophe den Refrain "Ist das ein Sch... ." wiederholten.

Am Ende seine Büttenrede zeigte sich der Anti-Karnevalist als Geläuterter, der sich zum Karneval bekehrte. Er erflehte von Sitzungspräsident Thorsten Bongers ein Aufnahmeformular, das er unter dem Jubel der Narren entgegennahm, unter ihnen auch Kinderprinz Maximilian I., und der Prinz Dirk I., der Rastlose. Damit ist der Niederrhein um einen Büttenredner reicher.

Dabei ist Rheinberg mit seinen närrischen Vorburgen nicht arm an redegewandten Jecken. Drei von ihnen standen am Samstagabend in der Borther Bütt. Paul van Holt kam als Präsident des 1. Orsoyer Karnevalskomitees, um als Mallorca-Geschädigter das Gewicht seiner Frau, das ständig steige, in den Blick zu nehmen. Deshalb habe er einen Schlager umgeschrieben, nachdem sie sich einen roten Badeanzug gekauft habe: "Wenn bei Capri die rote Tonne im Meer versinkt." Ludger Opgenorth reiste als Präsident des Karnevalsausschusses Gemütlichkeit Ossenberg an, um als "Borther Jung" Geschichten aus dem wahren Leben zu erzählen.

Gleichzeitig konnte Angelika Peschel als Kassiererin der KG Borth auf eine Anreise verzichten, um als "Et Lisbeth us Kölle" über das Schlankwerden zu berichten. "Bei mir gibt es einen Wechsel der Jahreszeiten", feixte sie. "Winterreifen trifft auf Frühlingsrolle." Dazu ließen vier Borther Elferratsmitglieder als "Vier Schützenbrüder" Lokales humorvoll Revue passieren. Lachten die Narren bei den Büttenreden, klatschten und tanzten sie, als die Borther Flammen, die Borther Sterne und Laudana Backhaus auf der Bühne standen. Das machten sie auch, während die "Chickendales" oder die Dorfrocker zu Schlagerklassikern oder Karnevalsliedern im Rampenlicht standen.

Quelle: RP