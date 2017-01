später lesen Rheinberg Auch 2018 gibt es wieder eine Enni-Nacht in Rheinberg FOTO: Ostermann FOTO: Ostermann Teilen

Twittern





2017-01-16T17:02+0100 2017-01-17T00:00+0100

Die Rheinberger sind ein fröhliches Volk, das gerne und lange feiert, bis in die frühen Morgenstunden zur Musik tanzt und sich auch von widrigen Wetterbedingungen nicht die Laune verderben lässt. Das jedenfalls hat die achte Enni-Night of the Bands am Samstag bewiesen (die RP berichtete ausführlich). Denn obwohl Sturmtief Egon erst Schneeregen schickte und dann die Stadt weiß puderte, war die Musiknacht mit neun Bands in neun Kneipen ein voller Erfolg.