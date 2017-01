In Alpen sind am Freitag bei einem tragischen Unfall zwei Chihuahuas ums Leben gekommen. Die beiden Tiere gerieten unter ein Auto.

Wie die Polizei mitteilte, war am Freitag eine 56-jährige Frau gegen 9.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Straße Zum Wald unterwegs. Als eine Frau (67) mit zwei angeleinten Chihuahuas über die Fahrbahn gehen wollte, hielt die 56-Jährige den Wagen an. Die Fußgängerin überquerte mit den Hunden die Straße. Als sie den Bürgersteig erreicht hatten, fuhr die Autofahrerin wieder los. Laut Polizei liefen in diesem Moment die Hunde jedoch wieder auf die Straße zurück.

Die beiden Chihuahuas gerieten unter das Fahrzeug. Ein Tierarzt konnte nur noch den Tod der beiden Tiere feststellen.

