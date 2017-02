Rheinberg: Bedarf an Kindergartenplätzen steigt

Das Deutsche Rote Kreuz übernimmt die zwei neuen Ü 3-Gruppen in der alten Schule in Ossenberg. Dort betreibt das DRK bereits die Großtagespflege "Berkaflöhe". Viele Eltern warten noch auf Bescheid. Von Bernfried Paus

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Niederrhein wird Träger des neuen Kindergartens im Obergeschoss der ehemaligen Grundschule Ossenberg. Der Jugendhilfe-Ausschuss hat sich einstimmig auf das DRK festgelegt. Wie die Verwaltung mitteilte, hat auch das Landesjugendamt inzwischen die Betriebserlaubnis für die Einrichtung mit zwei Gruppen für 45 Kindern in Aussicht gestellt, die bereits drei Jahre alt sind (Ü 3).

Die neue Einrichtung war erforderlich, weil sonst viele Ü 3-Kinder im Sommer vor verschlossenen Türen gestanden hätten. Der Bedarf an neuen Plätzen ist groß. Den bezifferte Dezernentin Rosemarie Kaltenbach: "Auch ohne offizielles Anmeldeverfahren haben bereits Eltern für 25 Kinder Interesse angemeldet." Der anstehende Umbau in Ossenberg nimmt zwar ein wenig Druck vom Kessel. Aber es hat den Anschein, dass am Ende nicht alle Kinder versorgt sein werden, beziehungsweise nicht in dem zeitlichen Maß, wie es die berufstätigen Eltern eigentlich bräuchten. Ein Indiz für die weiter angespannte Lage ist, dass auch der räumlich strapazierte Katholische Kindergarten in Ossenberg, der eigentlich eine Gruppe an die neue Einrichtung Grundschule abgegeben sollte, mit 69 Kindern weiter unter Volllast fährt. Die Verwaltung hat dem Landesjugendamt zu Beginn des Jahres gemeldet, dass in Rheinberg 781 Ü 3-Kinder leben und am 1. August einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben. Nach derzeitigen Planungen stehen dem 761 Plätze gegenüber. Danach gingen rechnerisch 20 Kinder (2,6 Prozent) leer aus.

Der Druck durch unversorgte Ü 3-Kinder werde in den nächsten Jahren noch anwachsen, so Kaltenbach. Mit Neubaugebieten wie am Annaberg müsse die "Infrastruktur angepasst werden". Für die Unter-Dreijährigen stehen in Rheinberg 148 Plätze in Kindergärten und 98 in der Tagespflege zur Verfügung. Den 246 Betreuungsplätzen für diese Altersgruppe stehen 550 Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres gegenüber. Das entsprich einer Versorgungsquote von 44,7 Prozent bei den kleinsten Rheinbergern.

Wie die Diskussion deutlich machte, gibt es große Unsicherheit bei Eltern, die im Sommer dringend auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind angewiesen und vielfach noch ohne Nachricht sind, ob's überhaupt klappt mit dem angemeldeten Platz beziehungsweise mit dem gewünschten Umfang der Betreuung. Für Ossenberg sind 20 Plätze mit einer 45-Stunden- und 25 Plätze mit einer 35-Stunden-Betreuung geplant. Es wurde mehrfach beklagt, dass nicht alle Träger die Eltern benachrichtigt hätten. Viele seien in großer Sorge. Die Verwaltung wies lediglich darauf hin, dass die Platzvergabe "noch nicht vollständig abgeschlossen" sei.

Auch die Festlegung des Betreuungsumfanges, für viele Berufstätige sehr wesentlich, sei derzeitig noch sehr schwierig, da das Land den Trägern noch keinen verlässlichen Personalschlüssel zugeteilt habe, erläuterte Rosemarie Kaltenbach. Diese schwer durchschaubare Gemengelage macht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für manche derzeit zur Zitterpartie.

Quelle: RP