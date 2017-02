Rheinberg: Behindertentoilette schlecht erreichbar

Heidi und Rolf Papenhoff aus Rheinberg wünschen sich einen separaten Zugang zu den Behinderten-WC im Stadthaus. Von Bernfried Paus

Heidi Papenhoff (73) und ihr Mann Rolf (75) gehen sehr gerne ins Theater. Sie haben seit Jahren in jeder Spielzeit ein Abo. Dennoch: Häufig ist der Besuch im Stadthaus alles andere ein reines Vergnügen. Getrübt wird die Freude an der Aufführung meist in den Pausen. Denn Rolf Papenhoff ist an den Rollstuhl gefesselt. Und der Weg zur Toilette ist beschwerlich, ist oft gar ein Ärgernis. Grund dafür sei die Anordnung und Ausstattung der Behinderten-Toiletten im Stadthaus, berichtet Heide Papenhoff im Gespräch mit der Redaktion.

Die 73-Jährige fährt ihren Mann, der auf ihre Hilfe angewiesen ist, zur Toilette. Gerade in der Pause bilden sich vor den beiden Türen im Foyer des Souterrains zu den öffentlichen Sanitäranlagen - die Damen rechts, die Herren links - Schlangen. An denen vorbei müssten Behinderte, um ihre für sie vorgesehenen, speziell ausgebauten Toiletten zu kommen, von denen je eine im Anschluss für Damen und Herren ohne Handicap vorhanden ist.

Wer also die Behindertentoilette aufsuchen möchte, muss die Toilettenräume für Damen oder Herren ohne Handicap durchqueren. "Da ich meinen Mann begleiten muss, können wir uns dann aussuchen, ob wir für Damen oder Herren gehen", erzählt die 73-Jährige mit einem Schuss hörbarem Sarkasmus in der Stimme: "Irgendwo sind wir immer falsch." Oft sei es sogar so, wenn sie sich mit dem Rollstuhl durch die Enge ihren Weg gebahnt habe, dass dann die Behinderten-Toilette besetzt sei - und zwar von den Theaterbesuchern, die hier eigentlich nichts verloren hätten, sondern nur schneller zum Zuge kommen wollten. Das schlechte Gewissen, so hat Heidi Papenhoff schon mehrfach erlebt, führe dazu, dass die "Fremdgänger", wenn man an der Klinke gerappelt habe, erst dann wieder rauskämen, wenn die Luft vermeintlich rein sei.

Das Problem lasse sich baulich relativ leicht lösen, so die Rheinbergerin. Nämlich dadurch, eine Tür einzubauen, die direkt den Weg öffnet für die Menschen mit Behinderung. Deren Toilette könne dann durch eine einfache Mauer abgetrennt werden vom regulären WC-Trakt. So brauche es auch nur eine statt zwei Behindertentoiletten. "Das würde sogar Kosten für Putzkräfte sparen", Heidi Papenhoff. Das eingesparte Geld könne die Stadt dafür verwenden, den Standard der "vorsintflutlichen Anlage" zu verbessern und den heutigen Bedürfnissen behinderter Menschen angepasst werden. Die derzeitigen Toilettenschüsseln seien viel zu niedrig.

Und vor allem die Abfallbehälter für die Einlagen (Pants) seien viel zu und nicht behindertengerecht - anders als am Wickeltisch in der Nähe des Fahrstuhls. An den Seniorenbeirat haben sich die Papenburgs mit dem Problem, mit alle behinderten Besucher im Stadthaus zu kämpfen hätten, schon vor geraumer Zeit gewandt. "Doch bewegt hat sich nichts", sagt die 73-Jährige.

Für Dieter Paus, Technischer Beigeordneter im Stadthaus, kommen die geschilderten Probleme recht überraschend. "Ehrlich gesagt, ich habe davon noch nie etwas gehört", sagte der Chef-Techniker. Das Stadthaus sei ein den 80er Jahren gebaut worden. "Heute würde man die Behindertentoiletten möglicherweise separieren und direkt zugänglich machen", sagte Paus. Die Vorschläge der Eheleute Papenhoff sei es auf jeden Fall Wert, "mal über die Behinderten-Toiletten nachzudenken", so Paus weiter, und Möglichkeiten zur Modernisierung zu prüfen. Eine Anregung hat Heidi Papenhoff am Ende noch. "Wenn die Stadt jetzt die Umgestaltung des Marktplatzes in Angriff nimmt, sollte sie auch an eine öffentliche Toilette denken."

Quelle: RP