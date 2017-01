Alpen: Betriebe schärfen Sekundarschul-Profil

Die Initiative kam aus der örtlichen Wirtschaft: 13 Alpener Firmen loten Möglichkeiten aus, praxisorientiert und ohne bürokratischen Aufwand mit der Sekundarschule zusammenzuarbeiten. Das nützt den Schülern bei der Berufswahl, den Betrieben bei der Nachwuchssuche und letztlich auch der Schule, die um ihre Eigenständigkeit kämpft. Von Bernfried Paus

Gut zwei Wochen vor Beginn der Anmeldungen an der Sekundarschule haben das örtliche Handwerk sowie der Einzelhandel ein deutliches Signal gesetzt, dass ihr an der Schule vor Ort sehr gelegen ist. Vertreter von 13 Alpener Unternehmen haben sich gestern in der Schulbibliothek eingefunden, um Möglichkeiten auszuloten, die berufliche Orientierung für Sekundarschüler weiter zu intensivieren, noch flexibler und noch praxisnäher zu gestalten.

Den nun in Gang kommenden Dialog zwischen Betrieben, die ein breites Spektrum abdecken, und der "Schule mit dem Plus" bezeichnete Bürgermeister Thomas Ahls als den "genau richtigen Weg", um den einseitige Fixierung auf akademische Bildung zu brechen und die Chancen der betrieblichen Ausbildung wieder stärker in den Blick zu nehmen.

Ausgegangen ist die Initiative von einzelnen Betrieben, die nach Möglichkeiten suchen, durch engeren Kontakt zur Schule junge Leute für ihr Berufsfeld zu interessieren, und die gleichzeitig einen Beitrag leisten möchten, das berufsorientierte Profil der Sekundarschule zu schärfen. Das soll der um ihre Eigenständigkeit kämpfenden Schule in der Wahrnehmung vieler Eltern den Rücken stärken, so das Kalkül - nicht nur von Initiatorin Petra Bockstegers, die sich zudem als Goldschmiedin passende Möglichkeiten erhofft, jungen Leuten ihr Kunsthandwerk schmackhaft zu machen.

"Durch Ihre Präsenz setzen Sie ein deutliches Zeichen, dass Ihnen die Schule vor Ort etwas wert ist", freute sich Schulleiter Tilman Latzel über die positive Resonanz. Das sich anbahnende Netzwerk zwischen Schule und Betrieben, so Latzel weiter, verspreche Nutzen für alle Beteiligten. Schüler könnten frühzeitig die Bandbreite der Berufsfelder vor Ort erkunden, Firmen könnten potenzielle Ausbildungsbewerber im betrieblichen Alltag besser kennenlernen und die Schule könne im engen Kontakt mit den Personalchefs die betrieblichen Bedürfnisse kennenlernen sowie unterrichtliche Inhalte anpassen. "Wir wollen Schüler in die Betriebe abgeben, die das Zeug haben, den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden."

Es gehe dabei über die bislang schon üblichen Praktika in den Klassen 9 und 10 hinaus um praxisorientierte, auf die jeweiligen Bedingungen in den einzelnen Betrieben zugeschnittene Zusammenarbeit, damit der Übergang von der Schule in die Welt der Arbeit für alle möglichst reibungslos verläuft. "Wir freuen uns, dass Sie uns ermöglichen, ganz nah dran zu sein an dem, was n ach der Schule kommt", sagte Dirk Potschwadt, Ansprechpartner für die Betriebe in der Schule.

Sein Kollege Wolfgang Püschel, bei der Berufswahlorientierung sehr erfahren, verspricht sich durch den kurzen Draht zu den Betrieben neue ganz praktische Möglichkeiten, "Dinge, die aus dem Unterricht erwachsen" ohne bürokratischen Ballast "auf dem schnellen Dienstweg" in Angriff zu nehmen. Die Palette sei vielfältig: Betriebsbesichtigungen, Tagespraktika, Besuche von Auszubildenden oder den von Meistern in der Schule. "Es ist was Anderes, wenn ein Lehrling von der Notwendigkeit spricht, ein Berichtsheft zu führen, als wenn ich als Lehrer das gebetsmühlenartig wiederhole", so der Pädagoge.

Nikola Lemken ermunterte zur Zusammenarbeit. Ihr Betrieb hat den langjährigen Kooperationsvertrag mit der Hauptschule auf die Sekundarschule übertragen. "Die Kooperation hat für beide positive Effekte. Beide Partner haben viele Möglichkeiten, ihre Ideen kreativ einzubringen", sagte Nicola Lemken.

