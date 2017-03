Rheinberg: Bibliothek verlängert die Öffnungszeiten

Mitarbeiterin kehrt zurück. Medienbestand wurde weiter aufgestockt. Mehr als 16.000 Leser sind registriert. Von Hannah van Vorst

In der ursprünglichen Personalstärke ist die Stadtbibliothek in das Jahr 2017 gestartet. Eine Fachkraft kehrte Ende 2016 zurück, wodurch bald die Öffnungszeiten wieder verlängert werden sollen. Weiterhin hat die Bibliothek vergangenes Jahr ihre Medienbestände aufgestockt, eine Vielzahl an Veranstaltungen und Kooperationen durchgeführt. Nur die Resonanz der Nutzer hätte noch größer ausfallen können, heißt es im jetzt vorliegenden Jahresbericht der städtischen Einrichtung.

Personelle Engpässe waren dafür verantwortlich, dass die Stadtbibliothek Rheinberg 2015 ihre Öffnungszeiten verkürzen musste (wir berichteten). Auch 2016 wurde an den Zeiten festgehalten: 21,5 Stunden in der Woche waren die Türen des Gebäudes in der Lützenhofstraße geöffnet. Dies soll sich nun mit Besetzung einer zusätzlichen Vollzeitstelle Ende 2016 ändern. In den nächsten Wochen werden die verlängerten Zeiten bekanntgegeben. Unterdessen konnte die Stadtbibliothek die Rekordzahl von 451 Neuanmeldungen in 2015 für 2016 nicht wieder erreichen. Rund 360 neue Nutzer und damit knapp 90 Anmeldungen weniger hat die Bibliothek an der Lützenhofstraße gewinnen können. Damit stieg die Zahl registrierter Leser auf 16.011. Weiterhin sank die Anzahl der aktiven Nutzer von rund 2000 auf 1800, wobei die Online-Leser nicht einbezogen sind.

Davon unbeeindruckt hat die Stadtbibliothek ihr Angebot weiter aufgestockt. Zwischen mehr als 74.000 Medien können die Nutzer wählen, darunter Printmedien, CDs, DVDs und eBooks. Besonders das virtuelle Angebot - also online abrufbare Bücher, Hörbücher und Zeitschriften - wurde im vergangenen Jahr erweitert. So stieg die Zahl dieser Medien von 14.753 auf 17.728, was laut Jahresbericht gut bei den Nutzern ankam. Während die Entleihungen im Vergleich zum letzten Jahr insgesamt sanken (von 17.3504 auf 16.7874), stieg das Interesse an virtuellen Medien und Zeitschriften. Weiterhin beliebteste Literatur bleibt jedoch die für Kinder und Jugendliche mit 39.067 Entleihungen (2015: 42176).

Die hohe Anzahl an Veranstaltungen im vergangenen Jahr wurde nahezu aufrecht gehalten. 45 Aktionen hat die Standbibliothek realisiert und erreichte dadurch unterschiedliche Zielgruppen. So wurden beispielsweise für Kinder und Jugendliche in den Osterferien ein dreitägiger Wii-Wettbewerb, eine Märchen-Malaktion oder unterschiedliche Programme zur Leseförderungen organisiert. Für die ganz Kleinen fand regelmäßig samstags ein Bilderbuch-Kino statt. Ausgewählte Schulklassen hatten die Möglichkeit Lorenz Beckhardt, Autor und Journalist, bei der Lesung aus seinem autobiografischen Buch "Der Jude mit dem Hakenkreuz" zuzuhören.

Auch außerhalb der Bibliothek wurde auf das eigene Angebot aufmerksam gemacht. Auf der ersten Seniorenmesse in der Stadthalle waren Mitarbeiter mit einem Stand vertreten und informierten interessierte Besucher. Ebenso war die Stadtbibliothek auf beim städtischen Kindertheater präsent.

Um Flüchtlingen und Migranten die deutsche Sprache und Kultur näherzubringen, wurde ein "Willkommensbereich" eingerichtet. Dort finden die Nutzer unter anderem Medien zum Spracherwerb und -förderung, zur Landeskunde oder fremdsprachige Medien. Flyer in fünf Sprachen sollen über das Angebot informieren. Durch einen Landeszuschuss (5000 Euro) konnte das Projekt realisiert werden.

