Rheinberg: CDU Budberg wählt neuen Vorstand

Der CDU-Ortsverband Budberg hat in einer Mitgliederversammlung im Landgasthof Steinhoff einen neuen Vorstand gewählt. Der CDU-Ortsverband umfasst die Wahlkreise Budberg, Eversael und Vierbaum.

Zum neuen Vorsitzenden wurde Hans Wilhelm - besser bekannt als Willi - Jenk gewählt, der im vergangenen Jahr den Verband nach dem Ausscheiden des bisherigen Vorsitzenden Karsten Hilger kommissarisch geleitet hatte. Zur Stellvertreterin wurde Alexandra Paeßens-Möller gewählt. Schriftführer bleibt Reinhard Albus. Alle Wahlergebnisse waren einstimmig. Auch die Mannschaft der Beisitzer wurde einstimmig wiedergewählt. Beisitzer sind Dirk Kerlen, Hans-Josef Immens, Viktor Paeßens, Thomas Tennstedt, Werner Wienberg und Petra Wroblewsky.

Nach den Wahlvorgängen referierte Landtagskandidat Frank Heidenreich aus Duisburg, der für Budberg, Orsoy, Walsum und Hamborn in den Wahlkampf zieht, über die Schwerpunkte seiner Arbeit, die er gerne im nächsten Landtag voranbringen möchte. Es folgte eine sehr angeregte Diskussion mit den Mitgliedern und Gästen der CDU Budberg.

Ein besonderer Dank, den Willi Jenk an diesem Abend formulierte, galt Marie-Luise Fasse, die aus persönlichen Gründen dem neuen Vorstand nicht mehr angehören wird. Willi Jenk erinnerte an die jahrzehntelange Mitarbeit als Vorsitzende und Beisitzerin im Budberger Vorstand. Insbesondere die oft im Hintergrund geleistete Arbeit als Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtages hätten für Rheinberg und Budberg Projekte nach vorne gebracht.

Er erinnerte insbesondere an den Kunstrasenplatz in Budberg oder das Bürgerhaus Budberg. Der gesamte Vorstand schloss sich dem Dank an.

