Rheinberg: Das Jahr 2016 aus Fotografensicht

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Mit dem Lokaljournalismus ist das wie mit dem DFB-Pokal: Er hat seine eigenen Gesetze. Wer tagtäglich Zeitung für die Menschen zwischen Marienbaum und Orsoy macht und durchschnittlich 305 Zeitungsausgaben pro Jahr mit Meldungen, Nachrichten, Berichten, Reportagen, Rezensionen, Kommentaren, Analysen und Interviews zu füllen hat, der muss den journalistischen Zehnkampf beherrschen, der muss zuweilen in der Lage sein, an zwei Orten gleichzeitig aufzutreten, kurzum: Er muss äußerst flexibel sein. Und er muss die Menschen, den Niederrhein, seinen Job mit allen seinen Herausforderungen lieben. Weil Lokaljournalisten vom direkten Kontakt mit den Leuten vor Ort leben.

Alle Kollegen, die für den "Boten für Stadt und Land" recherchieren und schreiben, sind mit viel Herzblut bei der Sache, begleiten Parteiversammlungen und Fußballspiele, sind zu Gast bei Vereinen, in Konzerten oder Theaterveranstaltungen. Manchmal auch beim berühmt-berüchtigten Kaninchenzuchtverein.

FOTO: Armin Fischer

FOTO: Armin Fischer

Einer aus unserem Team aber ist deutlich mehr unterwegs und öfter in der Öffentlichkeit zu sehen als alle anderen: RP-Fotograf Armin Fischer. Mal mit dem Auto, oft mit dem Motorrad, meistens in großer Eile, aber stets konzentriert und mit dem Blick für das richtige Foto. Der Hinweis "RP-Foto: Armin Fischer" ist in den vergangenen knapp 30 Jahren zu einem Qualitätsmerkmal geworden. Armin Fischer ist für viele unserer Leser das Gesicht der Zeitung. Das Bild vom "rasenden Reporter" könnte für ihn erfunden worden sein.

Nun hat "Arfi" einen Foto-Kalender für das Jahr 2017 kreiert. Dieser Kalender hat viel mit unserer Arbeit zu tun. Die Fotos des gebürtigen Esseners, der in Wesel aufwuchs - viele in Farbe, einige in schwarz-weiß - zeigen die Vielseitigkeit unseres Berufs. Bei der Auswahl seiner Aufnahmen hat Armin Fischer nicht selten die Motive gewählt, die es nicht in die Zeitung geschafft haben. Nebenschauplätze beim Schützenfest wie drei Jungschützen, die sich eine kleine Getränkepause gönnen; Fotografen-Kollegen bei der Arbeit; das schlichte Porträt des Alpener Unternehmers Viktor Lemken; ausgelassen feiernde Damen im Dirndl beim Oktoberfest; eine geschlossene Trinkhalle in Orsoy als trauriges Zeichen der Veränderung.

FOTO: Armin Fischer

FOTO: Armin Fischer

Hin und wieder streut er private Fotos ein oder dokumentiert, dass er gelegentlich auch überörtlich für die RP im Einsatz ist. So grinst der gut aufgelegte Who-Sänger Roger Daltrey beim Konzert in der Oberhausener Köpi-Arena in die Kamera des 59-jährigen - ein Sekunden-Kontakt zwischen Superstar und Superfan.

"Nur die Bilder vom letzten Jahr vom niederrheinischen Gebrauchsfotografen Armin F. Fischer" hat unser Kollege auf das Deckblatt seines Kalenders im Format DIN A 3 quer geschrieben. Die einzelnen Seiten hat er ungewöhnlich gestaltet. Ein Blatt pro Seite - das ist die Ausnahme wie etwa im August. Da präsentiert "Arfi" eine Kuh in einer blühenden niederrheinischen Wiese.

FOTO: Armin Fischer

FOTO: Armin Fischer

Ansonsten packt er zehn, zwölf oder mehr Fotos auf ein Blatt. Kleine, große, mittelgroße. Auf einem ist er auch selbst zu sehen, mit der Kamera in der Hand. Und sieht dabei aus, als wolle er sagen: "Wieder ein Jahr vorbei. 300 Ausgaben, mehrere hundert Termine, 4150 Fotos für die RP gemacht, pro Monat rund 350 Aufnahmen bearbeitet und vertextet, etwa 130 davon werden pro Monat gedruckt. Reichlich Stress. Liebe Leser, das war mein RP-Jahr."

Es war auch unser RP-Jahr. Ein Jahr mit Höhen und Tiefen, schönen und traurigen Ereignissen, mit netten und weniger netten Begegnungen. Festgehalten von "RP-Foto: Armin Fischer". Unsere ganz subjektive Wertung: sehr gelungen!

Wer Interesse hat: armin@fischer-photography.de. Der Kalender kostet für RP-Leser 35 Euro, alle anderen zahlen 40 Euro.

Quelle: RP