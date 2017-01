Alpen: Die beliebtesten Orte zum Heiraten

Es geht romantischer als im Rathaus: Wer standesamtlich heiraten will, kann sich in einer Mühle oder Burg, im Rokokosaal, einem Burgkeller oder im Garten eines Landcafés das Ja-Wort geben. Mit Mehrkosten verbunden. Von Heidrun Jasper

Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was anderes findet: Nicht nur in den Standesämtern in Rathäusern können sich Paare das Ja-Wort geben, es gibt immer mehr Orte und Lokalitäten, an denen Trauungen möglich sind. Und seit dem 1. Juli 1998 ersetzt auch die Anmeldung zur Eheschließung das früher übliche Aufgebot - die Heiratsabsicht wird aus Gründen des Datenschutzes nicht mehr eine Woche lang öffentlich ausgehängt! 40 Euro kostet in der Regel die Heirat montags bis freitags (mittags) zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus; wollen Paare dort an einem Freitagnachmittag oder Samstag heiraten, fallen zusätzlich Gebühren an, die von Kommune zu Kommune unterschiedlich sind. Was sich nicht geändert hat: Nach wie vor nehmen Standesbeamte Trauungen vor, egal, ob die Ehe im Garten von Landhaus Gietmann in Alpen, im Gewölbekeller der Seniorenresidenz Burg Winnenthal, in der Gommanschen Mühle in Sonsbeck oder in der Kaffeemühle im APX geschlossen werden soll.

FOTO: Rainer Kaußen

FOTO: Rainer Kaußen

"Gerade in den Sommermonaten ist das Landhaus Gietmann bei Heiratswilligen sehr beliebt", weiß Bettina Witt, die wie Sandra Feldmann Standesbeamtin in Alpen ist. Sie gerät ins Schwärmen, als sie von dem kleinen, von Hecken und Bäumen umschlossenen Garten am Landcafé erzählt, in dem sich Paare Openair ebenso trauen lassen können wie auf der großen Rasenfläche im Innenhofbereich. Man kann, muss aber nicht direkt im Anschluss bei Gietmann feiern, auch ein Sektempfang ist möglich, aber nicht Pflicht. Und natürlich kostet eine Trauung bei Gietmann mehr: Auf die 40 Euro Gebühr kommen werktags noch einmal 40 Euro und am Wochenende 66 Euro oben drauf, der Besitzer des Landcafés stellt seine Lokalität für 120 Euro zur Verfügung.

In Rheinberg nehmen Ursel Hoffmann, Stefan Schumacher und Barbara Jaspers-Warnke nur im Trauzimmer des Stadthauses und im historischen Alten Rathaus auf dem Markt Eheschließungen vor. Andere Lokalitäten werden in Berka nicht angeboten.

In Sonsbeck trauen die Standesbeamten Andrea Giebels, Hans-Jörg Giesen und Markus Janßen Brautpaare nicht nur im Rathaus, sondern auch in Trauzimmern in der der Gommanschen Mühle, im Oberstübchen des Waldrestaurants Höfer und in der Kapelle auf dem Landgut am Hochwald in Labbeck. Nach Absprache und Verfügbarkeit werden dort montags bis donnerstags und am Freitagvormittag Trauungen vorgenommen, außerdem an jedem zweiten und vierten Freitag (12 bis 16 Uhr) und Samstag (10 bis 14 Uhr) im Monat.

Auf rund 120 Eheschließungen im Jahr kommen die Standesbeamten in Xanten. Ansprechpartnerin und zuständige Sachgebietsleiterin im Rathaus ist Gabriele Schmidt, ihr stehen Anja Versteeg, Heike Görtzen, Tobias Fuß und Helmut Timm zur Seite. Und sie nehmen Trauungen nicht nur im Erdgeschoss des Rathauses vor: Auch im Rokokosaal und Pavillon im Haus Thomas am Dom, im Gewölbekeller der Burg Winnenthal, im Kaminzimmer im Fürstenberger Hof und seit Kurzem auch in der Kaffeemühle im APX in direkter Nachbarschaft zum Regionalmuseum können sich Brautpaare das Ja-Wort geben. Die Zusatzgebühr für Trauungen an jedem ersten Samstag im Monat beträgt 176 Euro; eine Eheschließung am zweiten oder vierten Freitagnachmittag im Monat kostet zusätzlich 146 Euro.

Ab 2017 kann auch Bürgermeister Görtz Brautpaare trauen: Er ist bestellter Standesbeamter, hat einen mehrtägigen Lehrgang in dem Kurort Bad Salzschlief absolviert - "seitdem habe ich großen Respekt vor dem, was Standesbeamte alles leisten", erzählt er beim Gespräch in der Kaffeemühle im APX.

Quelle: RP