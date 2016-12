Rheinberg: Die Reithalle wurde zum Disco-Paradies

Jörg Gierling und sein Team richteten zum zehnten Mal die Weihnachts-Jahresshow in Budberg aus. Von Sassan Dastkutah

Von der Reithalle zum Disco-Paradies - alle Jahre wieder verwandelt Jörg Gierling mit seiner Soundstation und seinem freiwilligen Helferteam die Budberger Reithalle in einen Tanztempel für Weihnachtsschwärmer. Das Vereinsmitglied des Reit- und Fahrvereins Graf von Schmettow Eversael, das von vielen Mitgliedern wieder Hilfe beim Aufbau erhalten hatte, feierte dieses Jahr sein Zehnjähriges. "Seit zehn Jahren veranstalte ich die Jahresshow. Insgesamt ist das die 31. Auflage des Events in der Reithalle", so Gierling.

Die Mühe und Arbeit hatten sich wieder gelohnt, freute sich der Budberger. Jörg Gierling ist einer von den Menschen, die Spaß daran haben, anderen eine Freude zu machen, wie er während der Veranstaltung verriet. Die Weihnachtsdisco ist in der Region ein Event, das sich die Nachtschwärmer ohnehin bereits schon zu Jahresbeginn rot im Kalender ankreuzen. Hunderte Discojünger zeigten sich gut gelaunt wieder gut gelaunt. Unter der Discokugel wurde wild getanzt, gelacht und gejubeltt.

Gierling und Team hatte ihr Ziel erreicht und beobachteten schmunzelnd die begeisterte junge Partymeute. "So gefällt mir das", freute sich Gierling. Damit die passende Stimmung überhaupt entzündet werden konnte, hatte Gierling auf drei Eckpfeiler gesetzt: gute Musik, die mit ordentlichem Sound in die Menge gefeuert wurde, eine spektakuläre Lichtshow und natürlich gut gelaunte Partygänger. Zur zehnten Jahresshow hatte Jörg Gierling in puncto Technik sogar noch eine Schippe drauf gelegt. "Wir entwickeln das immer weiter, wollen den Gästen Neues bieten", erzählte er. Und so tauchten die Partygänger ab in eine buntleuchtende Discowelt. Die zahlreichen "kopfbewegten" Scheinwerfer, die an vier Traversen von etwa 15 Meter in vier Meter Höhe angebracht waren, tauchten die Gäste auf der Tanzfläche und ihre Umgebung in die unterschiedlichsten Farben.

Die Farbspiele heizten die Stimmung an. Im leuchteten Farbenmeer schlug der Sound und die Musik, die DJ Cox auflegte, um so mehr ein. Aus unzähligen fetten Boxen dröhnten die Bässe und klirrten glasklar nur bekannte Feierhymnen. "Der Sound ist noch brillanter als im vergangenen Jahr. Wir haben neben der verbesserten Lichttechnik auch noch eine neue Tontechnik installiert", so Gierling.

Das ganze Jahr plane er das Event. Aufgebaut werde von Heiligabend bis kurz vor der Veranstaltung. Gierling "Wir bauen natürlich alles direkt nach dem Event wieder ab, so dass morgens wieder geritten werden kann."

Natürlich setzte der Veranstalter auch auf Sicherheit. Neben den rund 15 freiwilligen Helfern sowie Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr Rheinberg, Löschgruppe Pelden, war auch ein achtköpfiges Securityteam in der Reithalle.

