Rheinberg: Einbrecher setzen ein Haus gezielt unter Wasser

Den Ärger mag man sich gar nicht vorstellen, als die Bewohner des Einfamilienhauses an der von-Büllingen-Straße in Budberg heimkamen.

Bernfried Paus (bp) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Unbekannte hatten im Zeitraum von Mittwoch gegen 12 Uhr bis Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr ein Fenster und eine Tür aufgehebelt und waren so ins Haus eingedrungen. Die Einbrecher, so hat die Polizei gestern mitgeteilt, haben mehrere Schränke im Haus nach Beute durchwühlt. Ob sie fündig geworden sind, teilte die Polizei nicht mit. Allerdings stellt sich den Ermittlern die Frage, ob es die Täter es überhaupt auf Beute abgesehen hatten.

Denn die Eindringlinge haben mutwillig und offenbar sehr gezielt einen erheblichen Schaden hinterlassen. Bevor sie das Haus verließen, so berichtete die Polizei weiter, haben sie das komplette Erdgeschoss des Haues und auch den Keller geflutet. Die unbekannten Täter hatten sämtliche Abflüsse verstopft und dann alle Wasserhähne aufgedreht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Rheinberg, Tel. 02843 92760.

(bp)