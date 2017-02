später lesen Alpen Erlös aus Menzelen-Kalender geht an Kinderschutzbund FOTO: Angenendt FOTO: Angenendt Teilen

Wie schon in den vergangenen Jahren hat Hans-Josef Angenendt auch 2016 bei seinen täglichen Spaziergängen durch Menzelen viele schöne Motive entdeckt und zum Fotokalender zusammengestellt. Deutlich mehr als 100 Kalender hat der begeisterte Heimatfotograf wieder an den Mann oder die Frau gebracht. Auch nach Übersee sind Exemplare gegangen. Das, was am Ende übrigbleibt, geht immer an eine gute Sache vor Ort. Den Erlös aus dem Verkauf der Kalender 2017 in Höhe von 578,31 Euro hat er dem Kinderschutzbund zukommen lassen. Irmgard Gräven, Vorsitzende Ortsgruppe Alpen, bedankt sich herzlich für diese großzügige Unterstützung. "Wir werden das Geld in vollem Umfang für Kinder in Alpen verwenden", sicherte Gräven zu.