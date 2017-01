Weil er einen 14-Jährigen würgte, hat das Amtsgericht einen Rheinberger zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt. Der Angeklagte hatte die Tat zwar abgestritten, akzeptierte aber das Urteil wegen Körperverletzung.

Er sah ein, dass er sich falsch verhalten hatte. Er räumte allerdings nur ein, den Schüler aus Verärgerung über eine Beleidigung und respektloses Verhalten am Arm gepackt zu haben. Zwei weitere Schüler hatten dagegen die Version des Opfers weitgehend bestätigt.

Der Vorwurf, dass der Erwachsene dem Schüler auch in den Rücken trat, erhärtete sich nicht. Der 28-Jährige hatte im Juli vor einem Supermarkt drei Jugendliche getroffen. Er selber hatte Bier gekauft und nach eigenen Angaben schon zwei Dosen getrunken. Die jungen Leute seien mit ihm zu einem naheliegenden Spielplatz gelaufen. Nach Gesprächen schlug die Stimmung um: Der 14-Jährige sei plötzlich beleidigend geworden, sagte der Rheinberger. "Ich wollte nur, dass er sich entschuldigt", berichtete er.

Der Schüler sagte vor Gericht, er wisse nicht, warum die Stimmung umgeschlagen sei. Das Würgen sei auch nicht so feste gewesen, dass er nicht mehr atmen konnte. Dennoch habe er Angst gehabt. Wie die Beteiligten damals ins Gespräch kamen und warum man dem Erwachsenen folgte, könne er nicht mehr sagen. Die Umstände warfen Fragen auf, auf die das Gericht keine Antwort bekam. So beispielsweise, warum die drei Minderjährigen mit dem erkennbar angetrunkenen Erwachsenen überhaupt mitgingen.

Die Schüler hatten angegeben, man habe sich unterhalten und sei dann gemeinsam losgelaufen. Warum genau wisse man nicht. Der Angeklagte sei zwar "alkoholbedingt übers Ziel hinaus geschossen", sagte die Richterin. Dennoch reiche trotz zahlreicher Vorstrafen eine Geldstrafe aus. Eine von der Staatsanwaltschaft beantragte kurze Freiheitsstrafe sei nicht nötig. Obwohl der Vorfall für die Zeugen dramatisch gewesen sei, gebe es keine Folgen. Der Angeklagte sei kein notorischer Schläger.

Für ihn spreche auch, dass er dem Jugendlichen in der Verhandlung sagte, dass er keine Angst mehr zu haben brauche. Den Jugendlichen riet die Richterin, sich zukünftig von alkoholisierten Fremden fernzuhalten. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft deutete an, die Kontaktaufnahme könne möglicherweise dadurch begründet sein, dass der 28-Jährige in der Vergangenheit mit Betäubungsmitteln aufgefallen war. Das sei aber Spekulation.

